Amazon quiere hacer moda con sus marcas propias

No conforme con venderle libros, películas, música, electrodomésticos, muebles, comida, accesorios, cosméticos, productos de aseo, juguetes, computadores y cualquier cosa que pase por su mente, Amazon también quiere que usted se vista con la ropa de sus marcas propias y volverse así un jugador importante en el competido mundo de la pronta moda.

Y no es que el gigante de las compras por internet no venda actualmente millones de dólares en ropa a través de cientos de marcas provenientes de todas partes del mundo. Todo lo contrario: inspirado en el éxito que el sector tiene en su plataforma, Amazon decidió lanzar sus propias marcas de ropa para competir con sus prendas y conceptos en un sector dominado por las españolas de Inditex, con Zara a la cabeza, y otras como Forever 21 y la sueca H&M.



Según un estudio de la firma de investigación L2, publicado por el portal Recode, Amazon cuenta en la actualidad con más de 70 marcas propias, 50 de ellas en el campo de la moda, en el cual se ha diversificado desde ropa para niños, pasando por moda casual, lencería, ropa para ocasión y básicos, hasta especializada en tallas grandes. Así mismo, cuenta con una unidad de negocio llamada Amazon Fashion y permanentemente contrata personal capacitado en ese sector.

En Europa, por ejemplo, lanzó siete marcas propias, entre las cuales se destacan Find, de ropa casual para mujeres y hombres; Iris and Lilly, de lencería; Red Wagon, de ropa infantil, y Truth and Fable, de ropa de ocasión, que apareció hace menos de un mes en Inglaterra y también venderá en España.



En Estados Unidos, entre tanto, ofrece un número superior de alternativas en todo tipo de segmentos y hasta servicios, que les permiten a sus más de 85 millones de abonados probarse hasta 15 prendas de sus marcas propias sin tener que pagarlas primero. Algo con lo que las tiendas tradicionales difícilmente pueden competir.

“La intención de Amazon es clara, y lleva años preparándose para tener éxito”, asegura la consultora de moda Martha Calad, llamando la atención sobre la experiencia con los consumidores, los datos y la distribución como factores claves del éxito de esta compañía, que en el primer trimestre de este año aumentó sus ventas un 43 por ciento en comparación con el 2017.



¿Por qué la moda es interesante para Amazon?

El interés de Jeff Bezos, creador de Amazon, en el mundo de la moda no es nuevo ni inesperado. En el 2012, por ejemplo, patrocinó la famosa gala del Met en Nueva York, y tres años más tarde repitió la estrategia en la Semana de la Moda Masculina de esa ciudad, según un artículo de El País de España.



Dice el diario español que “Amazon lleva años dando pasos que lo acerquen a su ambición de convertirse en el destino de moda preferido de cada cliente” y hacer realidad la consigna de Bezos según la cual “ropa y comida son los dos segmentos en los que hay que enfocarse si se quiere ser una compañía de 200.000 millones de dólares”.



La compra, el año pasado, de los supermercados Whole Foods fue la mejor estrategia para el tema de alimentos, mientras que en el segmento de moda la compañía trabaja en la consolidación de sus marcas propias, que poco a poco irá ofreciendo en los diferentes países en los que tiene presencia.



La editora de moda Catherine Villota explica que si bien “generar branding o posicionamiento de una marca de moda toma tiempo, Amazon tiene la tecnología y la experiencia en la recolección de datos que le permiten saber qué quiere el consumidor, qué está comprando y en qué momento lo quiere”.



Para ella, la tecnología que esa empresa tiene para estudiar los macrodatos (big data) con que cuenta (producto de sus años trabajando con los consumidores) le permitirá ser más asertiva y precisa en lo que busca el consumidor. “No me cabe duda de que con el tiempo, Amazon llegará a tener un porcentaje del mercado en términos de moda”.



Así mismo —explica—, les lleva años de ventaja a otras del sector en el tema de la inteligencia virtual y la distribución, permitiendo, incluso, que la gente se pruebe la ropa en su casa y sin ninguna dificultad para devolverla si es que no les gusta.

De los básicos a las tendencias

Además de los datos reales sobre los gustos e intereses de los consumidores, Amazon tiene un camino recorrido en el tema de los básicos de la moda que ofrece a través de marcas como Essentialist, que surte a millones con camisetas polos, camisas blancas con botones, medias, pantis y pantalones de ropa deportiva.



“El reto de Amazon va a ser posicionarse como una marca de moda que la gente sienta como aspiracional e identifique con tendencias y propuestas de moda”, agrega Villota.



En el mismo sentido, la consultora Martha Calad piensa que para lograrlo tendrá que generar propuestas diferenciadoras que logren reconocimiento. “Hay un tema en el mundo de la moda que es relevante y no tiene reversa, y es la omnicanalidad. Me atrevo a decir que si Amazon quiere ser referente de moda y tendencias, tienen que tener diferentes estrategias a través de diferentes canales”, dice Calad.



La experta considera que “además de la venta online, también debería ofrecer algún tipo de experiencia en tiendas físicas que les permita a los consumidores conocer de cerca las marcas, algo que en el mundo de la moda es relevante, y que Amazon ya ha hecho con sus ventas de libros y productos alimenticios”.



TATIANA MUNÉVAR B

@tatimun

PARA EL TIEMPO