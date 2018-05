Terrason en el Libre

El influyente pianista Keith Jarrett sentó escuela desde los años setenta al integrar la música tonal con los conceptos de la improvisación libre, un estilo que surgía en la época pero no lograba capturar al gran público por su complejidad.

Esa tendencia que también Miles Davis puso en práctica ha marcado varias generaciones de músicos hasta el presente, incluyendo al pianista francés Jackie Terrason, quien se presentó con su trío la semana pasada en el Teatro Libre de Bogotá.



Este músico egresado de Berklee College of Music y ganador del premio que ofrece el Thelonious Monk Institute, representa una vanguardia que se mueve entre la ruptura y la tradición y que cuenta con muchos adeptos en la escena actual del jazz.



El repertorio de Terrason no podía ser mas tradicionalista, presentó versiones de Take Five, Caravan, My Funny Valentine y otros temas del cancionero de jazz que montones de intérpretes destacados han versionado exitosamente. Sin embargo, estas versiones se apartan del arreglo común en el que las melodías originales se tocan completas, pues aquí vimos cosas audaces como el coro de una canción seguido por un comentario libre derivado del original.



El resultado es una cadena de sorpresas en la que aparecen breves citas del estándar condimentadas con episodios musicales contemporáneos que no corresponden a la época del original.



Su arreglo de Smile, la canción emblemática de Charles Chaplin, ilustra claramente cómo se aparta de lo habitual cambiando la medida normal por un ritmo compuesto en 5/4.



En la presentación de Nardis, el clásico de Bill Evans, también abandona el tempo rápido de Bebop para hacer un bellísimo homenaje a esta canción en tempo calmo.



Para lograr estas lecturas únicas del repertorio histórico lo apoyan dos acompañantes idóneos, el bajista americano Thomas Bramerie y el baterista cubano Lukmil Pérez, quienes se destacaron en un taller didáctico previo en el que Terrason no brindó ninguna información a los ávidos músicos asistentes.



Este fue el concierto de fondo del XXX Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre, que estrenó nuevas fechas con poca asistencia.



Quizás en años siguientes se logre convocar más al público para colonizar esta nueva temporada y generar más espacios para una tendencia musical que se renueva constantemente y que tiene muchos seguidores.





ÓSCAR ACEVEDO

Músico y crítico musical

acevemus@yahoo.com