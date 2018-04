'Tomará unos años corregir los problemas de Facebook': Zuckerberg:

Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, aseguró, en una entrevista reciente para Noticias Vox, que "tomará varios años corregir los problemas que presenta la red social".



El ejecutivo puso sobre la mesa algunas posibles soluciones para "arreglar" Facebook, debido al escándalo de la filtración de datos de 50 millones de usuarios, información utilizada por Cambridge Analytica para apoyar la campaña electoral de Donald Trump.

El creador de la red social informó en la entrevista que probablemente se tomarán “algunos años” para solucionar los inconvenientes con el uso y traspaso irregular de datos privados de usuarios de la red social.



Zuckerberg defendió el modelo de negocios basado en publicidad de Facebook, al no ser incompatible con el servicio a las personas. Sostuvo que crear una plataforma que conecte a personas en todo el mundo tiene que seguir siendo gratuita y disponible para todos. "No creo en absoluto que eso signifique que no nos importa la gente, es todo lo contrario", dijo Zuckerberg.



También sostuvo que el “idealismo” es uno de los problemas de la compañía, pues en vez de “pensar en algunos de los usos negativos de las herramientas”, se centran en los aspectos positivos que la red social ha generado, como facilitar que se conecten las personas.



A largo plazo, al director ejecutivo de Facebook le gustaría alcanzar una posibilidad de "apelación independiente". Según explica en la entrevista, se trataría de un proceso de moderación de contenido en el que los usuarios obtendrían primero la decisión de la red social, basada en los estándares de la comunidad que se describen, y después una segunda opinión.



"Creo que ahora la gente se centra adecuadamente en algunos de los riesgos y desventajas también", añadió. Además puntualizó que: "Creo que vamos a cavar a través de este agujero, pero tomará algunos años. Ojalá pudiera resolver todos estos problemas en tres meses o seis meses, pero creo que la realidad es que las respuestas a algunas de estas preguntas van a tomar un período más largo".

Zuckerberg responde a Tim Cook

El ejecutivo rechazó las críticas que realizó Tim Cook, director general de Apple, a Facebook la semana pasada, por asegurar que se metió en problemas debido a un modelo de negocios centrado en la monetización de los datos de las personas. "Encuentro ese argumento: que si no estás pagando de alguna manera, no podemos preocuparnos por ti. Es extremadamente simplista y no está del todo en línea con la verdad", argumentó.



Además, expresó que Apple tiene un modelo más sólido porque vende productos a los usuarios, en lugar de venderles usuarios a los anunciantes.



Zuckerberg asegura que toma todas sus decisiones basadas en lo que le va a importar a los usuarios, enfocándose "mucho menos en el lado publicitario del negocio". "Estamos directamente en el campo de las empresas que trabajan duro para cobrar menos y proporcionar un servicio gratuito que todo el mundo puede utilizar", aseguró citando a Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon.





TECNÓSFERA*

Con Bloomberg