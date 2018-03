Youtube prohíbe canal neonazi después de recibir críticas

Youtube eliminó el canal de Atomwaffen, un grupo supremacista que subía contenido etiquetado como sensible, pero no ilegal, según las políticas del sitio web.

En días pasados la plataforma se enfrentó a una presión externa por no eliminar el canal del grupo neonazi, vinculado a múltiples asesinatos en Florida, Estados Unidos.



Después de las críticas por parte de los usuarios, Youtube decidió bloquear la cuenta por una violación de las políticas de odio de la compañía.



Tanto los canales primarios como los de respaldo de Atomwaffen han sido prohibidos por "infracciones múltiples o graves de la política de YouTube que prohíbe el discurso de odio", según Motherboard.



Sin embargo, The Daily Beast informó que la plataforma planea mantener los vídeos en línea y añadir una advertencia sobre el contenido ofensivo.



YouTube anunció planes el año pasado para limitar el alcance de videos que no cumplan con su definición de discurso de odio, pero algunos medios de comunicación como The Verge, expresan que es una línea difusa para dibujar, teniendo en cuenta su indecisión sobre Atomwaffen.

TECNÓSFERA