WhatsApp permitirá que las empresas envíen anuncios a usuarios

WhatsApp cambia sus políticas de servicio para permitirles a las empresas que utilicen WhatsApp Business para enviar anuncios o contenidos patrocinados a los usuarios.

Los nuevos términos han sido descubiertos en la última beta de WhatsApp para Android, donde la compañía expone que encontrará maneras útiles para que los usuarios puedan conectarse con empresas con el fin de recibir información y mensajes de marketing, de acuerdo con WaBetaInfo.



La aplicación para los negocios fue creada por la compañía como una versión que garantiza una mayor seguridad en las comunicaciones y que permite extraer datos y estadísticas para impulsar la relación entre oferta y demanda, según su página web.



Esta herramienta recoge nuevas funciones como la posibilidad de realizar un perfil, enviar mensajes de bienvenida o de ausencia, consultar el número de mensajes leídos y usar herramientas para automatizar, organizar y responder de manera rápida los mensajes.



La 'app' la puede descargar cualquier empresa de manera gratuita y más adelante, podrán ser "cuentas verificadas" al confirmar que el número de teléfono de su cuenta coincide con el de su compañía.



Por otra parte, no habrá cambios para los usuarios de WhatsApp, ya que no necesitan descargar ninguna aplicación nueva para tener contacto con la empresa.



No se conoce aún la fecha de disponibilidad de WhatsApp Business en Colombia; por ahora solo se puede descargar en Indonesia, Italia, México, Reino Unido y Estados Unidos.

TECNÓSFERA