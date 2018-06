Xbox hace su más grande presentación de la historia en el E3

Xbox realizó este domingo la presentación más grande en toda la historia de Microsoft. La conferencia contó con la presencia de 6 mil personas entre los que se incluían alrededor de mil fans.

Microsoft, la compañía dueña de la firma xbox, anunció que está duplicando sus estudios de desarrollo de juegos y presentó un récord de 52 juegos en el escenario, incluidos 18 títulos exclusivos de la consola y 15 estrenos mundiales.



Dentro de la multiplicidad de títulos, se incluyen juegos para todo tipo de 'gamers', ya sea de los apasionados por las historias de aventura, los sobresaltos de la velocidad, la adrenalina de las peleas o la buena puntería de un juego de ciencia ficción.



Hay título exclusivos como: “Forza Horizon 4”, “Halo Infinite” y “Gears 5”; otros títulos independientes son: “Session”, “Below”, “Ashen” y “Tunic”, y algunos de los juegos más exitosos que se lanzarán el próximo año: “Fallout 76”, “Tom Clancy´s The Division 2”, “Kingdom Hearts 3”, “Devil May Cry 5”, “Battlefield V”, “Metro Exodus” y “Shadow of the Tomb Raider”, muchos de los cuales se han mejorado para aprovechar el poder de Xbox One X, la última gran consola de esta empresa.

La emoción por batir el récord de asistencia y participación en un evento se reflejó en las palabras de Phil Spencer, uno de los trabajadores principales del escenario de videojuegos de Microsoft, ""Nunca había sido tan emocionante formar parte de la industria de videojuegos, con creadores grandes y pequeños que han presentado juegos nuevos e increíbles para más de dos mil millones de jugadores de todo el mundo (...) estamos comprometidos con empoderar a los jugadores para que jueguen los títulos que quieran, con las personas que quieran y en donde quieran", agregó.



Asimismo, Microsoft anunció que está en proceso de duplicación de desarrollo sumando cinco nuevos equipos creativos. Entre los grandes movimientos de esta empresa destaca la adquisición de Playground Games y los acuerdos para adquirir Ninja Theory, Undead Labs y Compulsion Games.

ELTIEMPO.COM