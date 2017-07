2017 ha sido un año dorado para los videojuegos

Hay años realmente buenos. Años en los que todo parece encajar. En el mundo de los videojuegos se les conoce como ‘años dorados’, y pasan a la historia ya sea por la cantidad de títulos memorables o de dispositivos lanzados.



Algunos ejemplos notables incluyen a 1985, el año que sacó a la industria de su colapso, o al 2004, con su avalancha de títulos que harían historia: ‘Doom 3’, ‘Far cry’, ‘Halo 2’, ‘World of warcraft’… por nombrar solo algunos, además de consolas como la Revolution… que más tarde conoceríamos como la Nintendo Wii.

No es posible dejar de mencionar al inolvidable 1998, que muchos consideran el mejor año para los videojuegos, con lanzamientos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Metal Gear Solid, Half Life, Starcraft y Pokémon, entre muchos otros.



Pero, con semejantes referentes, ¿cómo explicar que más y más expertos consideren que 2017 es un año dorado? La respuesta es bastante simple: porque va por la mitad y ya acumula un impresionante listado de lanzamientos.



El año empezó con el muy exitoso lanzamiento de la Nintendo Switch y el que se considera uno de los mejores Zeldas a la fecha: Breath of the Wild. Desde entonces, a esa consola han llegado títulos relevantes como Mario Karts, Super Bomberman y Arms.



Sony lanzó Horizon Zero Dawn, Nier Automata y media docena de juegos más para reforzar el catálogo de su recientemente lanzada Playstation 4 Pro. Warner Bros. Interactive Entertainment recogió elogios con la continuación de Injustice: Gods Among Us, su título del 2013. Llamado simplemente Injustice 2, bien podría ser el más anticipado del año entre los videojuegos de lucha, un campo que también vio llegar la séptima entrega de la franquicia Tekken.



Viejas sagas esperadas por sus fanáticos parecen volver a la vida. Con God of War, en un tono más maduro, Microsoft mostró la nueva versión de su consola.



Hasta los jugadores de PC, por lo general más exigentes, recibieron nuevas tecnologías de casas como Nvidia, que lanzó su nueva serie de aceleradoras gráficas, y AMD, que presentó su esperadísima tecnología Ryzen. Son desarrollos que ya están cambiando las dimensiones y el rendimiento de los PC de alta gama.



Eso es solo lo lanzado en lo que va del 2017. Quedan muchos, muchos lanzamientos pendientes para la segunda mitad del año, entre los que están algunos de los juegos más esperados de la última década.



En lo que queda de julio, los fanáticos del anime pueden esperar Accel World and Sword Art Online para PS4 y PS Vita. Se trata nada menos que de un juego de acción que funciona como ‘crossover’ de estas dos afamadas series. También llegará el esperado Splatoon 2, que viene a reforzar la cada vez más nutrida biblioteca del Nintendo Switch.



En agosto llegará la nueva entrega de Uncharted: The Lost Legacy, así como colecciones de los clásicos Mega Man y Sonic para todas las consolas y el esperado Mario+Rabbids para la Nintendo Switch.



Septiembre traerá Total War: Warhammer para PC, Destiny 2 para PS4 y Xbox One y Fifa 18. Como si fuera poco, ese mes llegará el esperadísimo Project Cars 2 que promete un nuevo nivel de realismo en los juegos de carreras.



Pero nada de lo dicho hasta ahora se compara con lo que promete ser octubre: Assassin’s Creed Origins, el nuevo juego de South Park, la continuación de Shadows of Mordor, Forza Motorsport 7, Shadow of War... De alguna forma, ese mes se las arregló para incluir también en su calendario de estrenos continuaciones de las grandes sagas de Bethesda: Evil Within y Wolfestein y, como broche de oro, a Super Mario Odyssey, que se robó el show en el E3 y bien podría ser el título más esperado del año.



Noviembre traerá Call of Duty WWII, Need for Speed: Payback, la segunda parte de Star Wars Battlefront y, para cerrar, la continuación del aclamado RPG Nino Kuni, Nino Kuni 2: Revenant Kingdom. Podríamos estar aquí frente a un clásico instantáneo, aunque también cabe la posibilidad de que termine llegando a manos de sus ansiosos jugadores en enero del 2018.



Como sea, habrá que ver. Un repertorio tan amplio sin duda deja espacio para decepciones. Los fanáticos de los juegos no son extraños a propiedades que lucían fantásticas a la hora de ser anunciadas y terminaban desilusionando a miles de quienes las jugaron. Hay, qué duda cabe, una maquinaria encargada de generar ‘hype’, pero en esta era de tecnologías sociales, al final, el dictamen de los jugadores termina siendo la última medida.

Los mejores títulos del primer semestre

Este es, mes a mes, el listado según el portal gamesradar.com:



Enero



Resident Evil 7: Biohazard, PS4, Xbox One, PC.



Febrero



Horizon Zero Dawn: PS4



Marzo



The Legend of Zelda, Breath of the Wild: Switch, Wii U.



Abril



Persona 5: PS4, PS3.



Mayo



Prey: PS4, Xbox One, PC.



Junio



Arms: Switch.

Una baraja de consolas para todos los gustos

Pero no solo de ‘software’ vive un año dorado. En materia de ‘hardware’, 2017 también tiene mucho para mostrar. Con su Switch, una consola transformable que sirve conectada a un televisor o como juego portátil, Nintendo pulverizó hasta sus propios estimados. Las acciones de la compañía japonesa están al alza por la demanda de juegos de quienes compraron el aparato.



Además de la Switch, no es posible obviar que el 2017 traerá el lanzamiento de la Xbox One X y la SNES Classic, cuyo predecesor agotó existencias. Y encima, Atari reveló un nuevo producto llamado Ataribox, que parece apuntar a la onda retro.



GABRIEL BUSTOS

Para EL TIEMPO

josvas@eltiempo.com