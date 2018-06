Los mejores anuncios de Xbox y PlayStation durante el E3 2018

La cita más importante del mundo de los videojuegos, el E3, que se desarrolla esta semana en San Francisco, EE. UU., ya entregó algunos de los anuncios más importantes en la industria, con los eventos de presentación de PlayStation, de Sony, y de Xbox, de Microsoft. Además, los juegos multiplataforma también han sido protagónicos.

Primero fue el turno de Microsoft que anunció que duplicará sus estudios de desarrollo de juegos y exhibió 18 títulos exclusivos como Forza Horizon 4, Halo Infinite y Gears 5 para su potente consola Xbox One X. También destacó el componente indie y reveló novedades que prometen mucho éxito como Cuphead: The Delicious Last Course, del Studio MDHR, y Gears POP!, un título exclusivo para móviles que llegará en 2019 para iOS y Android.



Xbox planea invertir en la creación de contenido original con mayores recursos. Adquirió Playground Games, tiene intenciones de adquirir también a Ninja Theory, Undead Labs y Compulsion Games y creará un nuevo estudio de desarrollo.



En materia de juegos, Microsoft anunció novedades para dos de sus títulos exclusivos que ya están a la venta PUBG (marzo, 2017) y Sea of Thieves (marzo, 2018). Durante su presentación en el E3, se confimó el regreso de la icónica saga Halo, con Halo Infinite y se anunció Crackdown 3, Forza Horizon 4, Gears 5 y la versión exclusiva para PC Gears Tactics.

Por su parte, en un momento en que su competencia cuenta con una consola más reciente y la PS4 parecía estar agotándose, Sony mostró que habrá PlayStation para rato. Después de lanzar dos de los hits de este 2018 (God of War y Detroit: Beyond Human), PlayStation adelantó imágenes también de la tan esperada segunda parte de Last of Us y de títulos como Mavel's Spiderman, Death Stranding y Ghost of Tsushima.

Uno de sus énfasis será su apuesta por la realidad virtual (VR), una tecnología con la que los jugadores podrán disfrutar experiencias como el 'remake' de Resident Evil, que saldrá al mercado el 25 de enero de 2019.



También fue el debút de un título colaborativo entre Japan Studio y FromSoftware, llamado Déraciné. La experiencia en VR llevará a los jugadores a una historia emocional en la que un misterio rodea a seis niños conocen una presencia invisible.



Otro título que llegará a PlayStation VR es Trover Saves the Universe, un juego nuevo que cuenta con uno de los co-creadores de la popular serie animada Rick & Morty, Justin Roiland.

Los mejores trailers de PlayStation para el E3 2018

PlayStation mostró más detalles del anunciado The Last of Us Part II. Reveló el primer Gameplay trailer de la historia de Naughty Dog, que con su trata de supervivencia y sus infectados se ha posicionado como uno de los juegos más icónicos de la historia de PlayStation.

Más detalles de Ghost of Tsushima, una nueva aventura épica de mundo abierto donde los samurai están dispuestos a dar su gran batalla durante la invasión Mongol de Japón en 1274.

Marvel's Spider-Man promete una entrega épica para los fanáticos en la que regresa una amenaza legendaria, la mayor prueba de Peter Parker. El título estaría previsto para el 7 de septiembre de 2018.

Death Stranding sin duda acaparó buena parte de la atención. En primer lugar porque es producto del reconocido creador de juegos Hideo Kojima y su nombre promete nuevas experiencias. Por otro, porque Sam Bridges, su protagonista es representado por el actor Norman Reedus, recordado por su papel como Daryl Dixon en The Walking Dead.

Los mejores trailers de Xbox para el E3 2018

Halo Infinite trae de regreso a Master Chief. El título, desarrollado por 343 Industries buscará incluir nuevos ambientes y direcciones inesperadas.

Gears 5 una entrega que según Xbox es la más bella creada hasta el momento en la saga de Gears. El título revela un mundo con un importante desarrollo emocional, bestias y mucha adrenalina.

Forza Horizon 4 promete temporadas y cambios climáticos dinámicos. Los fanáticos de los automóviles podrán disfrutar cambios semanales.

Cuphead: The Delicious Last Course, trae nuevas aventuras, armas y personajes. Además de los populares Cuphead y Mugman llega la Señorita Chalice que traerá nuevas habilidades para pasar una nueva isla.

REDACCIÓN TECNÓSFERA