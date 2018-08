Tencent pierde millones por bloqueo de 'Monster Hunter World' en China

El gigante chino Tencent Holdings, propietario de la masiva aplicación de mensajería instantánea WeChat, tuvo una pérdida de valor de cerca de 15 mil millones en su valor de mercado por una baja en sus acciones que ocurrió el martes. El golpe financiero llega después de reguladores chinos bloquearon la venta de uno de sus títulos más vendidos: Monster Hunter: World.

Según analistas, se esperaba que el título, que Tencent licenció con la japonesa Capcom para venderlo a través de su plataforma de videojuegos WeGame, fuera uno de sus mayores éxitos en el año.



A pesar de haber vendido más de ocho millones de copias en el mundo, el juego, que permite cazar temibles criaturas, desapareció de la plataforma el lunes, días después de su lanzamiento el 8 de agosto. Según dijo Tencent en un comunicado, los reguladores chinos habían recibido una gran cantidad de quejas sobre el titulo.



Las acciones de Tencent, que se espera que reporten ganancias semestrales el miércoles, cerraron con una caída del 3.4 por ciento. Pero las acciones han caído más de un 14 por ciento este año, con lo que la compañía perdió alrededor de 160 mil millones en valor de mercado desde su pico máximo en enero.

"La gente está muy preocupada por Tencent en el corto plazo", dijo Douglas Morton, jefe de investigación de Asia en Northern Trust Capital Markets.



Según el analista, el episodio con el nuevo título sigue a una preocupación previca sobre la capacidad de Tencent para monetizar el popular 'PlayerUnknown Battlegrounds' (PUBG). El año pasado, la compañía tuvo que modificar el juego 'battle royal' después de las autoridades reguladoras lo consideraran demasiado violento. Aún no ha recibido una licencia para vender la versión actualizada.



Algunas firmas de videojuegos también han estado esperando licencias de venta desde marzo, después de que el gobierno chino reformara su cuerpo regulador de contenido y dividiera la Administración Estatal de Prensa, Publicaciones, Radio, Cine y Televisión.

"La clave aquí es, no solo PUBG, sino que ningún juego puede obtener licencias ahora", dijo una persona de Tencent bajo reserva de anonimato a Reuters. La persona también dijo que el personal estaba desconcertado de por qué las ventas de Monster Hunter: World habían sido bloqueadas, ya que era menos sangriento que otros títulos y había recibido su licencia de venta antes de marzo.



"No es imposible que aún puedas ser golpeado incluso después de pasar la censura, de la misma manera que una película puede ser retirada después de una proyección pública", dijo el empleado.



Tencent dijo que los clientes que compraron Monster Hunter: World tenían derecho a un reembolso total hasta el 20 de agosto. Dijeron que podrán seguir jugando pero que la empresa no puede garantizar que los servicios asociados continúen.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters