¡Argh, marinero!, Sea of Thieves se toma el mar

Con más de dos millones de jugadores en línea, que tienen la posibilidad de recolectar oro, explorar y descubrir nuevas especies o enfrentarse a espíritus y esqueletos reanimados, Sea of Thieves, uno de los juegos más esperados de este año, es fuente de amores y de odios.

Presentado inicialmente en 2015, durante el evento E3, el título, que permite aventurarse en solitario, con amigos o con jugadores aleatorios, tuvo una prolongada campaña de expectativa y su lanzamiento fue retrasado tres veces. Nada de eso evitó que, en su primer día en el mercado, llegara al millón de usuarios.



El modelo de mundo abierto, donde el jugador define su propia experiencia, parece estar en su mejor momento, especialmente en géneros de supervivencia, en los que se encuentran éxitos como PUBG y Ghost Recon Wildlands. Pero, Sea of Thieves ha recibido reacciones encontradas.



El título requiere de Xbox Gold, pues es una experiencia para jugar en línea. El jugador halla un universo de islas y barcos gigantes en el que puede navegar y forjarse su propia reputación pirata. Es cierto que los dibujos son caricaturescos y poco agraciados, pero aunque no tenga el estilo de Assasins Creed IV: Black Flag, cuida muy bien los detalles y realismo de las estructuras de los navíos y lo indomable del clima. Para navegar hay que soltar amarras, levar ancla y desplegar velas. Y si se cruza con otro barco y es atacado, necesitará reparar su navío después de la batalla.



A pesar de que puede hacerse monótono y de que la comunicación entre jugadores es limitada, lo cierto es que Sea of Thieves se las arregla para ser una opción fresca para quienes desean resolver enigmas, explorar mapas y forjar su propia historia. Sin duda resulta más emocionante que ir por el mundo de los videojuegos solamente disparando.

Lo mejor, trabajar en equipo

Sea of Thieves lanza al jugador en una misión, con escasas posibilidades de comunicarse -aparte de bailar o pedir ayuda-. No hay introducción o tutoriales. En nuestra primera vez nuestros compañeros votaron por encarcelarnos después de tratar de comunicarse con señas mientras explorábamos la isla sin saber muy bien a dónde ir, qué hacer y a quién seguir. Esa confusión es el resultado de una curva de aprendizaje pronunciada de la que surge una conclusión vital: la importancia que tiene el trabajo en equipo dentro del título.



No nos fue tan mal, teniendo en cuenta que algunos usuarios confiesan que han abandonado a sus compañeros en las islas.



Este no es un juego de profundos razonamientos o complicados arcos de personajes. Jugar con usuarios aleatorios puede resultar muy difícil. En solitario, puede faltar más contenido, aunque se esperan actualizaciones.



Puede optar por un barco completo, que requiere a 4 personas para operarse y demanda un mayor mantenimiento, o por un bote pequeño, en el que puede ir a misiones en solitario. Resulta más sencillo, pero tal vez menos emocionante.



Aunque según algunos las opciones de personalización son muy amplias, en realidad tendrá que dedicarse a jugar unas horas para poder comprar accesorios, ropa y elementos para el barco y poder diferenciarse. En un inicio, es probable que hombres y mujeres tengan la misma cara. No espere lograr su pata de palo desde el comienzo.



Lo que resulta más emocionante son las partidas con sus amigos. No hay un orden o una historia única a seguir. Usted zarpará en el rumbo que más le convenga e irá aceptando misiones y destinos a su gusto y a su ritmo.



Algo muy positivo es que las acciones de los jugadores tienen repercusiones en el escenario en línea. De esta forma, si hay un mapa de un tesoro en un libro y lo encontramos, puede que otro jugador encuentre el mismo libro, pero ya no estará el mapa, pues el tesoro ya fue descubierto.



También se destacan los enfrentamientos con otros usuarios en línea. Usted navega por el mar y puede encontrarse otras embarcaciones y luchar en vivo. Sin embargo, las actividades se ven limitadas a recoger tesoros, animales o calaveras, según escoja, y después de un rato puede ser repetitivo, lo que es un problema para un título que busca ser una opción de entretenimiento de largo aliento.



LINDA PATIÑO​@LinndaPC