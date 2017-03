La última consola de Nintendo se puede usar como sistema de sobremesa (al igual que otros productos de la competencia como la Xbox One o la PlayStation 4) o como dispositivo portátil, a semejanza de una tableta. A continuación, le mostramos qué encontrará en la caja de la consola y qué contiene la edición especial (que cuesta 490.000 pesos) de Legend of Zelda: Breath of the Wild

TECNÓSFERA