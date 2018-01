Xbox: la X marca el camino

Sus cifras bastarían, si no hubiera jugado con ella durante el último mes, para dar una idea del poder que contiene la discreta cajita negra que es la Xbox One X: Una CPU de 8 núcleos AMD Jaguar y 2,3 GHz, que en virtud de una memoria gráfica GDDR5 de 12 GB y una GPU de 6 teraflops para componer paisajes fotorrealistas en los que la acción corre sin interrupciones, no en poca medida gracias a gracias a una memoria de 326 GB/s. Agregue un disco de 1 TB y tiene, dice Microsoft, un 40 % más potente, no solo que cualquier otra Xbox, sino cualquier otra consola.

Pero las especificaciones técnicas solo dan una idea de la experiencia que presenta está máquina. Sí, es cierto que junto a un televisor 4K con esa capacidad la Xbox One X es la ventana a gráficos de muy alta resolución (2.160 píxeles a 60 Hz) y con compatibilidad HDR. Pero eso no alcanza a transmitir lo que es entrar con ella a una pista de carreras bajo la lluvia o a una base de la Primera Orden en una Galaxia muy muy lejana.



Pero a pesar de su despliegue técnico, no deja de haber frentes por atender. La consola ‘detecta’ en algunos televisores la capacidad 4K y diligentemente ofrece ajustarse a esa resolución. Pero en ocasiones no lo hace y usted debe encargarse del asunto, si no quiere terminar jugando en Full HD. Es esencial usar un cable HDMI de alta velocidad, por lo que la sugerencia es atenerse al que viene en la caja con la consola.



La One X es pequeña, más que cualquier otra Xbox. Pero su tamaño es similar al de una Sony’s PlayStation 4 Pro (y claramente no tan pequeño como una PS4 Slim).

El sistema es notablemente silencioso y no es propenso a sobrecalentarse, en parte por la acertada ubicación de los ventiladores, que no se obstruyen si usted ubica encima un reproductor de BluRay, por ejemplo.



Pero no es que lo necesite, la Xbox One X incorpora un reproductor Blu Ray con capacidades 4K UHD. Juegos y películas se benefician de las capacidades de audio del equipo, que es compatible con Dolby Atmos. Claro, debe tener para ello un sistema de audio compatible.



El catálogo de juegos es amplio, en virtud de un programa de ‘mejoramiento’ que Microsoft lanzó para escalar algunos títulos esenciales.



Nuestra prueba nos llevó de Forza Motorsport 7 a Assassin’s Creed Origins y Star Wars: Battlefront II. Todos son, en rigor, ‘enhanced’, y todos funcionan como deben. Juegos como Destiny 2, que llega a la One X con imágenes más nítidas y fluidas, tienen en esta consola su mejor versión posible.



No es, hay que decirlo, una consola barata. A un costo de 2.399.000 por la versión de 1TB (con un solo control), es más cara que la PS4 Pro y probablemente apele solo a los fans más exigentes. Pero su poder gráfico más que justifica el precio y cada juego es mejor gracias a ello.



WILSON VEGA

Editor de TECNOLOGÍA

EL TIEMPO

@WilsonVega