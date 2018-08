Marvel’s Spider-Man, un título imprescindible para el PS4

El Hombre Araña vuelve en exclusiva para el PlayStation 4 de la mano de Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games y Marvel con guiños, gráficos, jugabilidad y villanos que no pueden pasar desapercibidos para los amantes de los videojuegos y de los comics de Marvel.



Sin lugar a dudas, Insomniac Games no se equivoca al decir en su página web que “este no es el Spider-Man que has conocido o visto antes”. En esta versión el jugador está en los zapatos de un Peter Parker experimentado, maduro, que carga sobre sus hombros la seguridad y bienestar de los ciudadanos de Nueva York, mientras se enfrenta a los quebrantos amorosos y las abrumadoras responsabilidades laborales que lo asfixian.

Marvel’s Spider-Man es un juego de mundo abierto que a primera vista impresiona por la fluidez con la que el superhéroe se balancea e impulsa con su telaraña, cae vertiginosamente al vacío y corre y escala por las paredes de la ciudad. Además, la versión de este experimentado Peter Parker posee movimientos de pelea nunca antes vistos en los videojuegos, con dispositivos electrónicos como minas y granadas de telaraña.

Entre los pequeños detalles que enamoran de este juego y no pueden pasar desapercibidos está la interacción que Spider-Man tiene con los ciudadanos: escucha sus denuncias, los saluda, les levanta el pulgar y los asusta cuando intempestivamente cae del cielo en medio de la calle o interrumpe una reunión en una terraza.

Otros detalles de fina coquetería, no menos importantes, son las palomas que alzan vuelo cuando el arácnido corre y salta por los tejados, y el sistema de partículas empleado entre otras cosas en la fractura de cristales, la fricción del metal con el pavimento y la ruptura de objetos contundentes como barras de metal y madera.

Entre los grandes villanos que enfrentaría el superhéroe están Mr. Negative, Kingpin, Norman Osborn, Shocker, Electro, Rhino, Scorpion y Buitre. Para vencerlos, ‘Spidey’ podrá vestir desde su clásico traje hasta la versión de Iron-Spider que Iron Man le regaló a un joven e inexperto Peter Parker en la película Avengers: Infinity War. Pero este no es el único detalle del universo cinematográfico de Marvel en el videojuego: el cuartel de "los héroes más poderos del planeta", la Torre de los Avengers, y el Sanctum Sanctorum, santuario custodiado por el Doctor Strange, están en la ciudad.

Estos son algunos de los trajes disponibles en el juego. El del medio está basado en el traje utilizado por el Hombre Araña en la película Avengers: Infinity War. Foto: www.playstation.com

Marvel’s Spider-Man saldrá a la venta el próximo 7 de septiembre a un precio que ronda entre los 140 y 150 dólares. Además, Sony pondrá a la venta una edición especial de su consola de color rojo con la araña del superhéroe.



NICOLÁS CORTÉS MEJÍA

@Nicortes_m

ELTIEMPO.COM