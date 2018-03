PlayerUnknown’s Battle Grounds: la emoción del ‘todos contra todos’

PlayerUnknown’s Battlegrounds (o ‘PUBG’ para los que no memorizábamos fácilmente un nombre tan largo) es un juego potente con situaciones de supervivencia tan reales que deja de lado lo corriente de sus gráficas.

Este Battle Royale, (multijugador masivo en línea que usa la lógica del ‘último hombre en pie’), fue publicado por Bluehole en 2017. Estuvo disponible en acceso anticipado por Steam en marzo y luego se lanzó una versión exclusiva para Xbox One, hacia finales de año.



En menos de tres meses, el título para la consola ha vendido más de cuatro millones de copias. Además de ser uno de los mejores juegos de 2017, PUBG se mantiene fuerte para lo que será este primer semestre de 2018.



Cien usuarios saltan en un paracaídas a una isla abandonada. Su objetivo es sobrevivir hasta el final y no ser parte de los 99 que morirán en el intento.



Aunque muchos creen que es una cuestión de esconderse bien hasta que todos se mueran, en realidad el juego exige estar en movimiento constante. El área ‘segura’ en el mapa se encoge con el tiempo. El combustible, las balas y la salud son limitados. Aparte de que entre más avanza la partida más se reduce el perímetro de juego, hay que evitar las zonas rojas para no ser bombardeado.



Quienes son desafortunados, lentos o perezosos perecerán ante una atmósfera azul que envenena poco a poco y elimina a los que se quedan atrás. El último jugador o equipo en pie ganará la ronda.



En primer lugar, para jugarlo necesitará una suscripción Gold. Sobra decir que debe explicar a sus familiares que no existe tal cosa como la pausa para sentarse a cenar, es una partida en línea de 30 minutos en promedio. Su éxito en la misión dependerá de una combinación entre la suerte, la estrategia y la habilidad con el control.



Si usted lo prefiere puede jugar en equipo, pero si se atreve puede enfrentar usted solo a todos los demás. Existen cuatro modalidades de juego: individual, pareja, en grupos de cuatro usuarios, o individual contra grupos.



Hay que decir que no hay tal cosa como la división de pantalla para cuando se juega en grupo, es decir, cada uno con su consola.



El mapa del juego siempre es el mismo, pero como la zona segura se reduce aleatoriamente y el mapa es suficientemente grande, los usuarios podrán seguir descubriendo nuevas cosas, incluso después de 100 partidas. Hasta una cacerola puede servirle de escudo, y si no tiene armas podrá tratar de aniquilar a otro usuario con sus puños. Tardamos unas 50 horas de juego para poder conquistar la montaña y llegamos a ser los número uno.

En partidas en línea, que promedian los 30 minutos, el jugador debe sobrevivir entre 100 competidores; 99 siempre morirán. Foto: PUBG

Estrategias de juego

Si usted no es tan bueno con los shooters, puede procurar caer en lugares aislados con pocas casas y baja posibilidad de encontrar enemigos muy pronto. En cambio, si usted es más experimentado, puede arriesgarse a cruzar las zonas de múltiples edificios.



Allí tendrá más oportunidades para hallar insumos, pero podría hallar también otros usuarios, incluso antes de tener un arma para defenderse.



La clave está en el sigilo, en equiparse y curarse a tiempo. Debe conseguir armas, elementos médicos, chalecos antibalas, cascos, maletas y municiones (también hay silenciadores y extensores). Hay una gran variedad de armas y miras.



Todo depende de su estilo. Algunos optan por adueñarse de los vehículos, que representan una ventaja cuando hay que llegar rápidamente a las zonas ‘seguras’, y también pueden usarse para arrollar a los contrincantes (eso sí, hay que ahorrar gasolina).



Otros deciden camuflarse en los bosques y apuntar desde la distancia o adueñarse de las áreas marítimas y esconderse de los enemigos al sumergirse (aun cuando no se puede disparar nadando).



O si lo prefiere, puede esperar en las fronteras de las ‘zonas seguras’ para rematar a los adversarios malheridos y robarles las pertenencias.

Un título del legendario Green

‘PlayerUnknown’ ha sido el nick name del diseñador Brendan Greene,

reconocido por la comunidad gamer como un pionero del estilo del juego, con la producción 2000 Battle Royale.



PUBG está basado en modificaciones anteriores desarrolladas por Greene y se convirtió en un título independiente bajo su dirección creativa. Su papel en el desarrollo de este título es fundamental y ha sido clave para que los detalles de la jugabilidad cumplan los estándares, aun de los públicos más exigentes.



LINDA PATIÑO

En Twitter: @LinndaPC