Duelo de titanes en la industria de los videojuegos: PUBG vs Fortnite

El estudio creador del popular título PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), Bluehole, está demandando a la coreana Epic Games, bajo el argumento de que su gran éxito Fortnite copia muchas de las características de PUBG. La demanda, que alega la infracción de derechos de autor, fue presentada en Corea del Sur.

PUBG presentó su juego en marzo del año pasado y se convirtió en un gran éxito ya que los jugadores adoptaron el concepto de 'Battle Royal', del diseñador Brendan Greene, en el que 100 jugadores compiten para matarse entre sí hasta que haya un único superviviente.



Pero las características del juego han sido adoptadas por los rivales, lo que provocó una acción legal más temprana. Fortnite tiene un concepto similar de 100 personas compitiendo entre sí, pero difiere al permitir que los jugadores construyan fortificaciones similares a Minecraft y el uso de gráficos más de dibujos animados destinados a los jugadores más jóvenes.



"Esta es una medida para proteger nuestros derechos de autor", dijo PUBG, que se negó a proporcionar más detalles. Epic Games no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las dos compañías tienen una relación complicada. Por un lado, Epic Games proporciona a PUBG su tecnología Unreal Engine, un software instrumental para la construcción de juegos y estándar de la industria para desarrolladores de juegos profesionales, que se usó para crear los Battlegrounds de PlayerUnknown. Peor por otro lado, tanto Bluehole como Epic Games son en parte propiedad de Tencent Holdings, el gigante tecnológico de China.



PUBG ha visto caer su popularidad a medida que la de Fortnite aumenta. En febrero, Epic Games anunció que había llegado a 3.4 millones de jugadores, superando el récord de PUBM de 3.3 millones alcanzado a principios de enero. Desde entonces, el conteo de jugadores de PUBG se ha reducido a la mitad con alrededor de 1.5 millones.



El martes, PUBG tenía alrededor de 27,000 espectadores en la plataforma de transmisión Twitch, alrededor de una décima parte de los 260,000 de Fortnite. Más de la mitad de los observadores de Fortnite se sintonizaron en el popular Streamer Ninja, un ex jugador de PUBG que abandonó Fortnite a principios de este año.



Además Fornite es gratuito y aún así generó 296 millones de dólares en abril mediante la venta de artículos dentro del juego, según la firma de investigación SuperData. En cambio PUBG ha sido comprado por 44 millones de personas desde su lanzamiento.



La demanda contra Epic Games no es la única. A principios de este año, PUBG demandó a Netease por supuestamente basar dos juegos móviles, Rules of Survival y Knives Out, en las ideas detrás de PUBG. De acuerdo con una presentación judicial, el estudio pidió que se eliminen ambos juegos de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google y exigió unos 150.000 dólares "por copyright infringido".





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg