Nintendo lanzará su nueva consola de videojuegos el 3 de marzo

La nueva consola de videojuegos de Nintendo se llama Switch. Fue diseñada para que los usuarios puedan jugar con ella bien sea conectándola a un televisor o llevándola a cualquier lugar como dispositivo móvil.

La compañía japonesa brindó detalles referentes a su configuración de hardware y a los juegos que se encuentran en desarrollo. El precio sugerido es de 300 dólares y se lanzará el 3 de marzo en algunos mercados, como Japón, Estados Unidos y Europa.

La Nintendo Switch se puede usar con el televisor acoplándola a una base que cuenta con puertos AC Adapter, HDMI y USB. Cuenta con un par de controles, de tamaño pequeño, llamados Joy-Con.

Cada control cuenta con una palanca ('stick') que se puede presionar, a semejanza de como ocurre en un PlayStation 4 o un Xbox One. Vienen provistos de conectividad NFC (lo que permite sincronizarlos con los amigos, por ejemplo), disponen de sensores de movimiento y de una tecnología de vibración que brinda sensaciones de alto detalle al jugador. Ambos controles se pueden insertar en una base llamada "Joy-Con Grip".

Si el usuario quiere usar la Nintendo Switch como dispositivo móvil, puede desacoplarse de la base y llevárse como si de una tableta se tratara. Debe insertar los dos controles Joy-Con a cada lado del aparato. En ese modo, nos encontramos con un equipo que tiene una pantalla táctil de 6,2 pulgadas con resolución de 1.280 por 720 píxeles. La autonomía ofrecida va desde 2,5 horas a 6 horas. El promedio es de tres horas, como se había rumorado. Tiene una memoria interna de 32 GB y opera con cartuchos del tamaño de una tarjeta SD. En la parte trasera tiene un puerto USB-C y un punto de apoyo.

La consola llegará al mercado con 'Legend of Zelda: Breath of the Wild' el próximo 3 de marzo. A finales de año, hará aparición un nuevo título de Mario llamado Super Mario Oddysey.

La pecularidad de estos títulos es que se juegan en mundos abiertos. El nuevo Super Mario, del que no se revelaron mayores detalles, tendrá locaciones tanto imaginarias como reales. Por ejemplo, uno los mapas mostrados durante la presentación tiene lugar en una versión virtual de Nueva York.

Hay cerca de 80 juegos en desarrollo, entre ellos 'Splatoon 2', 'Arms' y '1,2 Switch'.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera

Nueva York (Estados Unidos)