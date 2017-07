Nintendo dejará de fabricar la consola New Nintendo 3DS

La multinacional japonesa Nintendo anunció que ya no fabricará más la consola Nintendo 3DS, la versión en tamaño pequeño de la máquina de videojuegos con soporte en 3D que fue anunciada por primera vez en 2010.



La principal razón sería que la compañía quiere centrar todos los esfuerzos de sus fábricas en el modelo New Nintendo 2DS XL, que resulta mucho más barato de producir al prescindir del efecto 3D.



Además, los jugadores prefieren consolas como New Nintendo 2DS XL y New Nintendo 3DS XL, que al tener pantallas más grandes permiten que el juego sea más cómodo, lo que habría hecho que las ventas de la 3DS bajaran sustancialmente.

Si usted es de los que todavía prefiere la 3DS, por encima de las otras, le recomendamos apresurarse a comprarla antes de que suban los precios en la red.



TECNÓSFERA