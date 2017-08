Los videojuegos más destacados de la feria Gamescom

Microsoft

Después de diez años de la última entrega, Microsoft Studios anunció que trabaja en el desarrollo de un nuevo Age of Empires. Aunque aún no se conoce muchos detalles del juego, el tráiler hace un recorrido por algunas guerras de la historia, como indígenas, samuráis, conquistadores y caballero. Age of Empires IV estará disponible exclusivamente para sistemas Windows 10.