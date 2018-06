Lo mejores títulos que nos dejó el E3 2018

El Electronic Entertainment Expo o E3 de este año estuvo lleno de sorpresas. El legendario Kojima Productions reveló imágenes del juego de misterio Death Stranding, un juego con una intrincada trama de suspenso e imágenes de muy alta calidad en el que la muerte rodea a su protagonista, que encarna Norman Reedus, reconocido por interpretar a Daryl en The Walking Dead.

Uno de los eventos más esperados era el de Square Enix. Durante el E3 mostró el primer gameplay de Shadow of the Tomb Raider. También puso fecha a Kingdom Hearts III, que verá la luz el 25 de enero.



Sony, casa matriz de PlayStation, presentó títulos como Control, de los mismos creadores de Quantum Break, o como Spiderman, que mostró combates en un mundo abierto. Con Ghost of Tsushima, un potente título de samuráis, quedaron ratificadas la calidad de las gráficas y la perfección de la ambientación de la época. También mostró imágenes del remake de Resident Evil 2, que apuesta por la realidad virtual. Con todo, la joya de la presentación fue el gameplay de The Last of Us part II, que entregó a los fanáticos de la historia de la joven Ellie mayores detalles de la trama y su sistema de juego.

Avalancha de títulos

Xbox realizó la mayor presentación de su historia en la conferencia. Su casa matriz, Microsoft, mostró su apoyo a la creación de contenido exclusivo y anunció que duplicará el número de sus estudios de desarrollo. Si bien no todos son propios, proyectó imágenes de más de 50 títulos.



Los fanáticos vieron el regreso de Master Chief en Halo Infinite y recibieron la promesa de “novedades” en sus dos éxitos recientes: PUBG y Sea of Thieves. Que tanto Halo como Gears of War tengan juegos en desarrollo habla de una renovada apuesta de Microsoft por el poder de una nueva generación de motores graficos.



La siguiente entrega del juego de automovilismo Forza Horizon tendrá nuevos sistemas de estaciones e incluirá 450 vehículos.



La revelación de Devil May Cry 5 sorprendió, pero poco se reveló del juego, que saldrá a la venta antes de abril. Por otro lado, Cup-head, el juego indie del año pasado, tendrá un lógico primer DLC. Tras la espera desde el año pasado se presentó un demo de Metro Exodus, que saldrá a la venta el 22 de febrero.



Cyberpunk 2077, la competencia directa de Microsoft al recientemente lanzado Detroit Become Human, de Sony, rompió el silencio y dejó a las audiencias expectantes con un revelador demo.



Bethesda provocó por igual aplausos y risas. Sus presentaciones de Wolfenstein: Young Blood, Doom Eternal, Rage 2 y el nuevo DLC de Prey: Mooncrash, fueron acompañados por presentaciones de sus respectivos desarrolladores, que lucían incomodos en el escenario. Eso sí, los juegos no decepcionaron.



Al final de la presentación Todd Howard, estrella de Bethesda (para quien es director, productor y desarrollador), tomó el escenario y explicó la mecánica del esperado Fallout 76, el primer videojuego de rol multijugador masivo en línea programado por la firma.



Aunque alborotó al auditorio con el anuncio de Starfield, la primera propiedad original de la compañía en 25 años, se negó a revelar la fecha de lanzamiento de las continuaciones más esperadas de todos los tiempos: The Elder Scrolls VI, de la que mostró, eso sí, un teaser.



Nintendo reveló el siguiente catálogo de su exitosísima consola Switch. Hay numerosos títulos indies y exportaciones de juegos anteriores, pero el as bajo la manga es Super Smash Bros, que se mostró como una experiencia totalmente nueva que incluiría a cada personaje de la saga hasta ahora y a uno más: Ridley, el enemigo principal de Samus, de la saga Metroid, y de lejos la mayor petición de los fanáticos.