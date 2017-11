Tras diez años de éxito, Assassin’s Creed vuelve a los orígenes

El lanzamiento de Origins, el último juego de la saga de Assassin’s Creed, coincide –no por casualidad– con el décimo aniversario de la marca, que lanzó su primera versión el 14 de noviembre del 2007.



Desde entonces se han vendido unos 100 millones de copias de las distintas entregas del videojuego, y estas han sido acompañadas por novelas, cómics e incluso una película (2016) con el mismo título.



Antonio Alonso, responsable de la marca en España, lleva 12 años trabajando para la compañía y destaca que Assassin’s Creed supuso un punto de inflexión, gracias –sobre todo– a unos gráficos de infarto y a la inspiración histórica del juego.

Videojuegos históricos

“Assassin’s Creed: Origins te enseña, sin que te des cuenta, lo que es el antiguo Egipto”. Así de contundente se mostró José Manuel Galán, historiador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) experto en egiptología, durante la presentación del videojuego en España. Esta fidelidad histórica es un sello de identidad que caracteriza a toda la saga y de lo que más se enorgullecen sus creadores. La tercera cruzada en Tierra Santa, la Italia renacentista del siglo XV, la guerra de la Independencia estadounidense, la edad de oro de la piratería en el Caribe del siglo XVIII, la Revolución francesa, la guerra de los Siete Años y la Revolución Industrial londinense son algunas de las épocas y escenarios que pueden visitarse en las distintas entregas de Assassin’s Creed.



Ya en el 2012, el director creativo de Assassin’s Creed III, Alex Hutchinson, lo dejaba claro. “Intentamos ser fieles a la verdad. Y no nos importa si es incómoda, siempre que podamos apoyarla con hechos”, dijo en declaraciones para el portal Games-Industry. Esa premisa se ha mantenido juego tras juego, y los expertos han alabado siempre la fidelidad y verosimilitud de los escenarios, así como el hecho de que las licencias históricas estén bien justificadas o aclaradas dentro del propio videojuego.



Galán admitió no ser un fan de los videojuegos. “Cuando Ubisoft me propuso participar, me resultó raro. Mis amigos me preguntaban que dónde me estaba metiendo –confiesa el egiptólogo del CSIC–. Sin embargo, cuando vi los clips quedé impresionado. El juego capta la luz de Egipto, y la recreación de la geografía te atrapa. La arquitectura, las pirámides… Todo está muy bien”.



En esta línea, Jean Guesdon, director creativo de Origins, aseguró que querían dejar claro que “Egipto no es solo un desierto con cuatro pirámides, es mucho más”.



Y Antonio Alonso explicó en la presentación que “los jugadores podrán recorrer un escenario único y majestuoso, y vivir en primera persona la experiencia de descubrir tumbas o explorar las grandes pirámides”.



“Este es material que podría estar en los colegios”, sentenció Galán.

Libertad y orden

La historicidad de Assassin’s Creed no es su única característica destacable. Toda la saga plantea una gran reflexión sobre la libertad y el orden, mediante el conflicto entre la Hermandad de Asesinos y la Orden de los Templarios. Estos últimos, que buscan controlar a la humanidad desde las sombras, se enmascaran bajo la corporación Abstergo Industries para llevar a cabo sus planes.



“En Assassin’s Creed te planteas incluso debates morales, como la Orden versus la libertad individual”, reflexionó la actriz Clara Lago, encargada del doblaje de Cleopatra en la versión de Origins para España.



Para llevar a cabo su invisible control del mundo, Abstergo desarrolló el dispositivo Animus, que les permite a los descendientes de los antiguos Assassins acceder a los recuerdos de sus antepasados, a través del ADN. En los primeros juegos, ese descendiente no es otro que Desmond. Los jugadores alternan, por tanto, entre Desmond en la época actual y los protagonistas de cada juego en el pasado.



En entregas posteriores, nosotros mismos somos el descendiente Assassin. Así, se alterna entre la primera persona, en la época actual, y la tercera persona, cuando nos ponemos en la piel del antepasado que protagoniza cada juego.



Para completar las historias de estos protagonistas –algunos de ellos muy queridos por los fans, como Altair o Ezio– o revelar más información sobre el universo Assassin’s Creed, se han venido lanzando ‘spin-offs’ de los juegos, novelas, cómics, cortometrajes y la película del año pasado, protagonizada por Michael Fassbender.



Ahora, con el lanzamiento de Origins, el equipo de Ubisoft ha querido traer a nuevos jugadores a la saga, sin que tengan que haber jugado entregas anteriores para comprender la historia. “Este juego es una puerta de entrada al universo” Assassin’s Creed, explica Antonio Alonso.



Origins “se remonta al inicio de todo, mil años antes de Altair –el protagonista del primer juego–, y contamos la historia del origen de la Hermandad. Ese aspecto tiene lazos emocionales con toda nuestra antigua comunidad”, añade Alonso.



Jean Guesdon, el director creativo, asegura que “las primeras reacciones son buenas. Es un verdadero videojuego de Assassin’s Creed pero renovado, porque el mundo evoluciona. Creo que llegaremos a mucha gente de todo tipo y que será un juego muy especial”.



Así las cosas, parece que, tras diez años de éxitos, la Hermandad tiene una larga vida por delante.



NORA CIFUENTES

Efe Reportajes@EFEnoticias