Los videojuegos no son un espacio solo de hombres: EA

Después de que algunos usuarios en redes sociales rechazaran el protagonismo femenino presente en Battlefield V, uno de los videojuegos de EA que más generó expectativa en el E3 2018, el estudio de videojuegos se pronunció y no solo respaldó la decisión de incluir a más mujeres en su historia sino que aseguró que quienes no estén dispuestos a aceptarlo pueden optar por no comprar el juego.

Entre los numerosos anuncios que tuvieron lugar esta semana por el E3, la feria más importante de la industria de los videojuegos, que se lleva a cabo en Los Ángeles, California, la posición pública del estudio EA dio un giro en la conversación, poniendo el foco en una mayor participación de las mujeres en el sector.



El juego en discusión es el nuevo Battlefield V, que saldrá a la venta el 19 de octubre y que de regreso de la la Segunda Guerra Mundial destacará las historias mujeres. Tras la revelación de su tráiler, hace unas semanas, algunos jugadores respondieron a la propuesta del título con la etiqueta #NotMyBattlefield, algunos incluso apuntando una supuesta falta a la fidelidad histórica por una 'política de lo correcto'.



El diseñador principal del juego Lars Gustavsson le dijo a The Verge que le sorprendió la reacción negativa a la inclusión de las mujeres, pues había oído que muchos fanáticos lo pedían. Incluso apuntó: "Si obtuviera un dólar por cada entrevista en la que he estado a través de los años, donde la gente nos desafió a no tener mujeres soldados, sería un hombre rico".

En una entrevista con el portal especializado Gamasutra, Patrick Söderlund, jefe de creativos de EA, aseguró que la inclusión de las mujeres fue impulsada por el equipo de desarrollo del estudio y rechazó las quejas de los usuarios.



Según dijo Söderlund, el nuevo título aborda cosas que aún no han sido contadas. "La percepción común es que no hubo mujeres en la Segunda Guerra Mundial, pero hubo un montón que lucharon y participaron en la guerra".



El creativo dijo que se trata de un escenario plausible, en últimas de un juego. Expresó que "hoy los juegos son diversos en cuanto al género, como no lo había sido antes".



Como respuesta a la etiqueta en redes sociales, surgió #everyonesbattlefield, un 'hashtag' en el que otros jugadores, mujeres y desarrolladores expresaron su apoyo a la diversidad.



Söderlund puntualizó que no asumen los comentarios tóxicos. "Defendemos la causa y creo que las personas que no lo entienden, bueno, tienen dos opciones: aceptarlo o no comprar el juego. Estoy bien con cualquiera de las opciones, simplemente porque (la discriminación) no está bien".



