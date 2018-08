Super Bomberman R, un título para compartir en familia

Super Bomberman R es tal como lo prometió Konami cuando lo lanzó para la consola Nintendo Switch en marzo del año pasado. Es el fiel regreso de un clásico con decenas de títulos y apariciones en el mundo de los videojuegos que envolverá en una nostalgia alegre a quienes crecieron viendo al pequeño personaje en su televisor familiar.



En junio, el juego fue lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC Microsoft Windows, y desde entonces, usuarios en redes sociales continúan conversando sobre personajes exclusivos como Ratchet, del videojuego Ratchet and Clank, que viene para PlayStation 4, o como Master Chief, de Halo, que sale en la versión para Xbox One.

Bomberman ha sido un sujeto de gran cabeza que atraviesa laberintos y pasa niveles bombardeando obstáculos y enemigos.



El personaje blanco, con su cuerpo de traje azul y cinturón negro, se ha comunicado por décadas entre señas y gestos, ya que no tiene nariz, orejas o boca.En algunos videojuegos aparecen otros bombermen (hombres bomba) de color negro, azul, rojo y verde; incluso, hasta una bomberwoman.

Una historia familiar

El Super Bomberman R crea una nueva historia para su protagonista que va más allá de destruir bloques con bombas y pasar niveles.



En esta ocasión es el mayor de ocho hermanos bombers y se caracteriza por su sentido de la justicia. Junto con él, Black, Pink, Blue, Red, Yellow, Aqua y Green, algunos de los cuales no existían en videojuegos pasados, combatirán al malvado Buggler, un cyborg sin límites, y a sus secuaces, que amenazan la integridad del universo. En títulos anteriores se supo que Bomberman es en realidad un alienígena.



El juego tiene una clara intención familiar. Los diálogos, los retos y, en general, lo colorido de los mundos están pensados para los niños. Para algunos jugadores experimentados, el juego podría ser demasiado simple, aun en el mayor nivel de dificultad. Sin embargo, para los jugadores ocasionales podría ser una oportunidad justa.



El título trae tres tipos de juego. El modo historia, el modo batalla y uno que se desprende del segundo que se llama ‘Gran Premio’.



El modo historia, que ofrece más de 50 niveles, permite a los usuarios invitar a un amigo. A través de los recorridos en los planetas, las animaciones, que vienen en gráficas HD, avanzan en la historia con viñetas.



Los diálogos y las situaciones dan cuenta de las distintas personalidades de los hermanos y buscan involucrarnos en las tensiones cotidianas de estos humanoides. Por ejemplo, mientras que Red todo lo quiere hacer estallar, a Aqua no le gusta la violencia. Esas diferencias también se trasladan a sus habilidades en batalla.



El modo batalla permitirá conectarse y jugar partidas en línea con otros, con un máximo de ocho participantes en cuatro consolas. En esta modalidad se eligen los mapas de combate, que tienen diferentes características y desafíos.



El modo Gran Premio, que hace parte del modo batalla, es uno de los más destacados por la comunidad en redes sociales, en gran parte porque complace a muchos fanáticos de series y de otros videojuegos.



En esta competencia, Super Bomberman R incluyó versiones de personajes como Pyramid Head y la enfermera sin cara, ambos monstruos de Silent Hill, o el legendario cazador de vampiros Simon Belmont y el conde Drácula de Castlevania. Entre otros personajes aparecen Raiden, Solid Snake y Big Boss, de la saga de Metal Gear, así como Bill Rizer y Lance Bean, del título Contra.



Esta última modalidad despertará su sentido de la competitividad. Podrán enfrentarse hasta seis jugadores, tres participantes contra la máquina, ajustándose a tres diferentes reglas de juego. Por puntos de control, por mayor cantidad de cristales o por el bomberman clásico, en cuyo caso el objetivo será morir la menor cantidad de veces.

Una breve historia sobre la saga

El icónico personaje de Bomberman fue desarrollado por primera vez en 1983 por Shinichi Nakamoto. El juego de Laberinto y Estrategia se lanzó inicialmente en Japón, pero es ampliamente recordado después de su rediseño de 1985, cuando llegó a la Family Computer (conocida como Famicom).



La franquicia, que ha desarrollado más de 70 títulos del personaje, fue una idea original de Hudson Soft, que en 2012 pasó en su totalidad al fabricante de videojuegos Konami y desde entonces ha llegado a una gran variedad de consolas como la Nintendo Switch, Xbox, PS3, y PC.





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA