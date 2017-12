¿Cuál consola de videojuegos me conviene más?

Diciembre suele ser un mes propicio para comprar videojuegos, no solo por los regalos de Navidad, sino por la posibilidad de aprovechar los días de descanso.



Las tres consolas más reconocidas del mercado han tenido novedades en los últimos 14 meses: el Playstation 4 Pro, que salió al mercado el 10 de noviembre de 2016; el Nintendo Switch, disponible desde el 3 de marzo de este año, y el Xbox One X, que salió el mes pasado, el 15 de noviembre de 2017. ¿Cuál de ellas es la mejor para sus gustos?

El primer rubro de decisión para muchas familias es el precio, y en ello ya hay diferencias sensibles. Los primeros productos en lanzarse (el PlayStation 4 y el Switch) comparten el precio estándar de 1.699.000 pesos, mientras que el Xbox One X es un 40 por ciento más costoso: 2.399.900 pesos.



Y el precio de los juegos es similar entre PlayStation 4 y Xbox One X (arrancan en 89.900 pesos), mientras que para la Switch, comienzan en 200.000 pesos. Esta última marca también es más cara para los controles adicionales: cuestan 400.000 pesos, mientras que para PlayStation cuestan 231.000 pesos y para Xbox One, 250.000 pesos.



Cabe aclarar que en este campo, los juegos para adultos suelen ser más caros. Por ejemplo, en las primeras dos plataformas, muchos títulos cuestan 150.000 pesos y más. Por ello, es importante definir para quién es la consola, pues los juegos violentos no deben ser jugados por los niños. Si es un regalo para un menor de edad, es bueno revisar la variedad de títulos y no llevarse una decepción.

Sin embargo, las funcionalidades de cada consola son las que suelen inclinar la balanza en uno u otro sentido. Por ejemplo, el desempeño del Xbox One X le permite ser la única consola en generar el llamado ‘supersampling’, que en palabras sencillas significa una altísima resolución en los gráficos, que le da una apariencia muy real. Según Microsoft, este sistema ofrece el mejor rendimiento en televisores con resolución de 1.080 pixeles, para quienes no tienen uno con 4K.



A su vez, Sony (creador de PlayStation) reivindica la calidad gráfica de su consola, que cuenta con 36 unidades de computación y una memoria GDDR5 de 8 GB (aunque menor a la del Xbox One X, que es de 12 GB), con una unidad veloz, de 2,1 GHz (también menor a la del Xbox One X, que corre a 2,3 GHz).



Y por su parte, Nintendo defiende su consola Switch, al afirmar que su máximo rendimiento varía de acuerdo con su uso. La velocidad de la CPU es menor (2 GHz), pero eso casi no suele notarse en juegos comunes y corrientes. La Switch ofrece una menor potencia en su versión portátil, y esta portabilidad es notoria desde su peso: apenas 398 gramos, comparada con los 3,3 kilos que pesa el PlayStation 4 Pro y los 3,8 kilos que pesa el Xbox One X.



Otro detalle importante: Xbox One tiene retrocompatibilidad, es decir que los títulos de One y 360 funcionan en la X y vienen con mejoras gráficas.

Imagen y video

Los jóvenes ya no usan la consola solo para jugar, sino que es importante cargar otros contenidos. Por ejemplo, ver Netflix, videos de YouTube y películas en Blu-ray, una característica común tanto para Xbox One X como para PlayStation (aún no en Switch).



Obviamente, se requiere un televisor de alta definición (con tecnología HDMI) para aprovechar al máximo la calidad gráfica. Y otro detalle: la capacidad de almacenamiento también es superior en las consolas de Microsoft y Sony (hasta 1 TB con posibilidad de aumentarla al conectar un disco duro externo), ya que la Switch tiene 32 GB (es decir, 32 veces menos).

Otras formas de jugar

Como dijimos antes, la portabilidad es una de las grandes ventajas de la consola Switch, ya que se ajusta como una tableta y el jugador puede continuar la sesión iniciada previamente. La pantalla es táctil y ofrece la facilidad de conectar los controles a los costados de la tableta para facilitar su operación.



En el caso del PlayStation 4 Pro, se puede jugar a través del celular, pero es necesario descargar una aplicación en un dispositivo Android.



​Y para el Xbox One X, está disponible la plataforma Xbox Play Anywhere, que requiere un computador con Windows 10, y el desempeño del jugador se puede guardar en la nube si se dispone de conexión a Internet.



Un detalle que es bueno aclarar: la consola de Microsoft es la única de las tres que requiere pilas AA para sus controles, ya que en las otras dos son recargables.

Características adicionales

Las funcionalidades en línea complementan la compra de una consola. Por ejemplo, el Xbox One X ofrece en su plataforma de internet Xbox Live Gold cuatro juegos gratis al mes y descuentos en descargas de juegos.



Obviamente, nada de esto es gratis: se requiere una membresía anual que cuesta 164.000 pesos. En el caso de PlayStation, su plataforma se llama PlayStation Plus y cuesta 143.000 pesos por año. El jugador recibe 6 juegos gratis al mes y descuentos por descargas. La Switch no tiene disponible este tipo de plataformas.



Y para jugar sin controles, la consola de Microsoft tiene la plataforma Kinect, pero el Xbox One X no trae incluido el adaptador, que cuesta 200.000 pesos adicionales.



PlayStation también ofrece un servicio de reconocimiento corporal, por 190.000 pesos más. Y si quiere ser aún más sofisticado, se ofrecen gafas de realidad virtual por 1.200.000 pesos, pero la oferta de juegos sigue siendo limitada.



Y un último aspecto importante para elegir es la variedad de títulos exclusivos de las consolas. Aunque muchas productoras realizan videojuegos multiplataforma, otras solo producen para Sony o para Microsoft o para Nintendo. Algunos ejemplos podrían ser: Halo para Xbox, God of War para Play y Zelda para Nintendo.



Con este panorama, es claro que los 3.500.000 de jugadores que se calcula que hay en el país tendrán que agotar sus ahorros si quieren aprovechar al máximo las nuevas consolas de video.



* Con reportería de Angélica María Bernal, del departamento de Infografía de EL TIEMPO. Fuentes: Microsoft Colombia, Nintendo Colombia, PlayStation – Sony, Xakata, Expertos Online, Clipset, Youtube y Linda Katherine Patiño, de la sección Tecnología EL TIEMPO



