Pikachu llegará a la Nintendo Switch

30 de mayo 2018 , 11:15 a.m.

La japones Nintendo recibirá a Pokémon con una calurosa bienvenida. La productora de videojuegos reveló el trailer del nuevo juego 'Pokémon: Let's Go', que saldrá en noviembre de este año y tendrá una versión con Pikachu, el emblemático pokémon eléctrico de la historia, y una con Eevee, uno de los favoritos de los seguidores del anime y del juego de realidad aumentada Pokémon Go, que fue un fenómeno popular en el 2016.

El videojuego llevará a los usuarios a una nueva experiencia basada en otros títulos de la marca. 'Pokémon: Let's Go, Pikachu!' y 'Pokémon: Let's Go, Eevee!' fueron creados por Game Freak, los desarrolladores de los títulos originales de RPG. Ambos títulos se basarán en la edición 'Pokémon Yellow: Special Pikachu', que se lanzó por primera vez en Japón en 1998. Además involucrarán mecánicas de Pokémon GO, como la mecánica de captura de Pokémon.

Pokémon: Let's Go Nintendo anunció dos nuevos títulos para su consola y un control en forma de 'pokebola'. Cada título tendrá un pokémon principal diferente, a Pikachu o a Eevee, según su elección.

Los títulos buscarán aprovechar las capacidades de la Nintendo Switch. Los jugadores podrán divertirse en el modo portátil o conectarla a un televisor pues las partidas podrán jugarse en ambos formatos. Además, al dividir el control, dos jugadores podrán jugar en simultáneo.



Al comienzo, los jugadores (entrenadores pokémon) encontrarán su compañero elegido según la versión del juego que tengan, es decir Pikachu o Eevee. Según la productora las diferencias entre los títulos también incluirán distintas especies de Pokémon y cantidad de encuentros.



Además los fanáticos podrán tener su propia 'pokebola'. Nintendo también presentó un nuevo accesorio, llamado Poké Ball Plus, que funcionará como control para el juego. El accesorio vibra y suena y en algunas ocasiones, como cuando los jugadores traten de atrapar a un pokémon podrán sentir vibraciones y si logran atraparlo sonará el ruido correspondiente a la especie adquirida.





