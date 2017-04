¿Cuál es la mejor consola de videojuegos?

La batalla por conquistar el mercado de los videojuegos no da tregua. Aunque la PlayStation 4, de Sony, y la Xbox One, de Microsoft, llegaron al mercado, por primera vez, a finales del 2013, el año pasado las dos empresas actualizaron sus respectivas consolas para volver a seducir al mercado. Y, a comienzos de marzo, Nintendo asombró con su nueva apuesta, la Nintendo Switch. Su principal atractivo es su versatilidad: se puede usar como consola de sobremesa o como dispositivo portátil. Si ya tomó la decisión de comprar una, pero no está seguro de a cuál apostarle, aquí analizamos las tres alternativas para ayudarlo a hacer la mejor elección.



PlayStation 4 Pro



Sony presentó dos nuevas ediciones de su consola el 7 de septiembre del 2016: la PlayStation 4 Pro y la PlayStation Slim.



La primera apela a usuarios que busquen mayor potencia y mejores gráficos. Introduce un procesador AMD Jaguar de ocho núcleos que es tres veces más poderoso que el utilizado en la consola original lanzada en el 2013. Así mismo, se le añadió 1 GB de memoria para agilizar la ejecución de aplicaciones como Netflix o Skype. En el apartado de video, soporta la reproducción de videojuegos en 4K y con HDR. Por otro lado, incorpora tres puertos USB 3.1, un puerto HDMI 2.0 (esto es vital si se quiere jugar en resolución 4K), y maneja conectividad Bluetooth 4.0.



Todo esto supone una mejora sustancial en todas las cualidades de la consola original aunque es más grande: 3 cm más ancha, 4 cm más larga y 2 cm más alta.



No existen juegos exclusivos para esta edición de la consola, sino que algunos de los juegos de PS4 han introducido mejoras en el apartado gráfico para aprovechar la potencia adicional. En ese sentido, lo mejores títulos son: Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, The Last Guardian, Battlefield 1, Hitman, The Last of Us Remasterizado y Rise of the Tomb Raider.



Para jugar en línea, debe adquirir una membresía llamada PlayStation Plus. Los usuarios obtienen seis juegos gratuitos cada mes y descuentos en algunos títulos.



Precio: $ 1’500.000



Cómprela si: nunca ha tenido una PlayStation 4 y cuenta con un televisor con resolución 4K. Si solo dispone de un televisor con resolución Full HD y sin soporte HDR, no aprovechará sus bondades. Esta versión tiene un disco duro de 1TB.



PlayStation 4 Slim

En esencia, se trata de un rediseño de la consola original, en especial en términos de altura y peso. Es 1,3 cm más delgada y pesa 0,7 kg menos. Incluye dos puertos USB 3.1 y HDMI 1.4. Tiene los mismos componentes internos de su precursora. Hay una versión de 500 GB y una de 1 TB de disco duro.



Juegos infaltables: Uncharted 4, Bloodborne, Final Fantasy XV, Resident Evil 7, Doom, Metal Gear Solid V y Overwatch.



Precio: $ 1'000.000.



Cómprela si no le importan tanto los detalles gráficos de los juegos. Si le interesan las experiencias con realidad virtual, Sony fabricó las gafas. PlayStation VR (cuyo costo ronda los 1,5 millones de pesos) y son compatibles con cualquiera de las versiones PS4. Ya hay juegos que las aprovechan al máximo, como Resident Evil 7.

Xbox One S

Microsoft anunció la Xbox One S durante la feria de videojuegos E3, a mediados del 2016. Se destaca por su diseño. Si la versión original de la consola parecía un viejo VHS negro, esta describe una apariencia compacta y es de color blanco. La Xbox One S tiene el mismo procesador gráfico de la Xbox One original, un AMD Radeon a 853 MHz. No es tan potente como una PS4 Pro, ni permite disfrutar de videojuegos en 4K, pero sí soporta HDR y es capaz de reproducir películas de Blu-Ray con calidad 4K. Su sistema operativo recuerda a Windows. Opera con un sistema de ventanas que facilitan el manejo de múltiples tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, usted puede reproducir Netflix en una ventana mientras sigue jugando Forza Motorsports en otra. Microsoft ha fortalecido el catálogo de juegos con dos iniciativas: retrocompatibilidad (más de 320 juegos de Xbox 360, la generación anterior de la consola, se pueden instalar y disfrutar en Xbox One) y Xbox Play Anywhere, un modelo que permite jugar títulos, adquiridos en Xbox One, en cualquier PC con Windows 10 sin costo adicional.



Además, se avecina una plataforma llamada Xbox Game Pass, una suerte de Netflix para videojuegos donde los jugadores pueden alquilar cualquiera de los más de 100 juegos disponibles en el catálogo por una suscripción mensual de 30.000 pesos. En Xbox One, el usuario puede transmitir sus partidas por streaming a través de Twitch, pero no por medio de YouTube, como sí ocurre en PlayStation.



Si le interesan los títulos de carreras, Xbox ofrece los dos mejores exponentes del género: Forza Motorsports y Forza Horizon.



Otros títulos destacados: Halo Wars 2, Gears of War 4, Mass Effect Andrómeda, Dead Rising 4, Tom Clancys: The Division.



Precio: desde $ 1'200.000.



Cómprela si le interesa tener un centro de entretenimiento en su casa y no solo una consola de videojuegos. El diseño es más compacto y cómodo que el de las diferentes consolas PlayStation.

Nintendo Switch

La Nintendo Switch sigue la filosofía de la firma japonesa: no importa la potencia, sino la experiencia de juego. Con tal premisa en mente, diseñaron una consola cuyo distintivo es que se puede usar como sistema de sobremesa o como dispositivo portátil. Fue lanzada el 3 de marzo. La Nintendo Switch tiene una pantalla táctil de 6,2 pulgadas LCD con resolución de 1.280 por 720 pixeles. Viene con 32 GB de almacenamiento expandible con tarjetas MicroSDXC. Opera con un procesador Nvidia Tegra X1 sin modificaciones.



Tiene dos parlantes en la parte inferior y un puerto de 3,5 mm en la parte superior. En la parte trasera hay un soporte que sirve para apoyar la consola sobre cualquier superficie. Maneja dos controles inalámbricos llamados Joy-Con. Si el jugador no gusta de los mismos, puede adquirir un mando profesional que se vende por separado. En su modo portátil, la consola tiene una autonomía de entre 2,5 y 6 horas. Los juegos se pueden comprar en forma de cartuchos o en versión digital y en los próximos meses, veremos títulos como Elders Scroll V: Skyrim, Fifa 18 y, probablemente, Resident Evil 7. Para diciembre se espera la llegada del nuevo Super Mario Odyssey.



En la segunda mitad del año también se lanzará un modelo de juego en línea por suscripción similar a PlayStation Plus y Xbox Live Gold.



Por ahora, la Nintendo Switch no soporta aplicaciones adicionales como Netflix, YouTube o algún tipo de navegador. Solo sirve para jugar.



Estos son algunos de los juegos que la acompañan en estas primeras semanas en el mercado: Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Bomberman R, 1, 2 Switch, Just Dance 2017, y Snipper Clips, entre otros.



Precio: desde $ 1’500.000



Cómprela si le gustan juegos propios del mundo de Nintendo, como Zelda, Mario o Splatoon. También si le interesa tener una consola fácil de llevar a todas partes.



ÉDGAR MEDINA

Redacción Tecnósfera