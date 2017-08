Microsoft lanza una nueva versión del mítico juego 'Age Of Empires IV'

Microsoft anunció hace unos días la remasterización del icónico videojuego 'Age Of Empires'. La nueva versión, que llevará por nombre 'Age of Empires: Definitive Edition', estará a la venta a partir del 19 de octubre con motivo de la celebración de los 20 años de la saga.



Fue "construido como un homenaje a los jugadores de PC en todas partes del mundo, y mostrará el clásico en su mejor momento, exclusivamente para Windows 10 y disponible para su compra en nuestra tienda virtual", explicó la compañía en un comunicado.



Por ahora Microsoft dio a conocer el primer trailer de 'Age Of Empires IV' durante Gamescom, la feria de videojuegos más importante de Europa. Según afirmó la compañía, el juego llegará en los próximos meses bajo el lema 'una nueva era se avecina'.

Se sabe poco sobre esta nueva versión del videojuego de estrategia. Hasta el momento la tecnológica informó que será desarrollado por Relic Entertainment, una compañía que cuenta "con experiencia en la creación de juegos RTS de alta calidad".



Además, el trailer deja entrever personajes de diferentes épocas entre los que se encuentran indígenas, conquistadores, caballeros y samuráis.



