¿Compartes o comentas fotos de niños enfermos en Facebook? ¡Cuidado!

Seguro que en tu Facebook has visto alguna vez publicaciones sobre niños enfermos de cáncer o víctimas de alguna enfermedad desconocida o de alguna deformidad física.Quizá recuerdes que te animaron a escribir ‘Amén’ si no querías que la mala suerte te acompañara por el resto de tus días o a darle ‘me gusta’ y a compartirlo en tu muro porque necesitaban llegar al millón de ‘likes’, “para financiarle el tratamiento” a ese pequeñín de la foto.

Pues bien, pocos saben que esos contenidos casi nunca son lo que parecen y que esconden detrás toda una estructura de engaños y estafas.

Casos recordados

En el 2013, una pequeña de 7 años, cuya cabecita calva mostraba las huellas de los tratamientos de quimioterapia, posaba rodeada por varios pompones. La imagen tenía como texto la siguiente invitación: “Dale ‘me gusta’ para mostrarle a esta niña que te importa y ‘comparte' para decirle que es hermosa y que vencerá el cáncer”.



Aunque la fotografía era cierta, pues la niña sí había estado enferma, la imagen se había tomado seis años atrás. El problema era que sus padres no sabían que la foto estaba siendo utilizada de esa forma, mientras decenas de ‘fanpages’ la agregaban con el único propósito de obtener cientos de miles de 'likes' y suscripciones para luego hacer publicidad de otros productos y así, ganar dinero.



“Lo que verdaderamente me enoja es saber que la usan como una forma insidiosa de lucrarse, sin permisos y sin escrúpulos”, dijo su madre, Amanda Rieth, en una entrevista con ‘CNN’, al enterarse de que la foto de su pequeña se había viralizado en internet. “Eso no es lo que significa su supervivencia para nosotros”.



A Sarah Allen, una mamá británica, le ocurrió algo similar: en agosto de 2016, su bebé sufrió un raro caso de varicela que la motivó a llamar la atención del gobierno del Reino Unido para que incluyera la vacuna contra esta enfermedad en su plan nacional de vacunación. El caso se dio a conocer en diversos medios de comunicación y varias imágenes del pequeño se hicieron públicas.



Meses después, Sarah recibió una llamada en la que un amigo le preguntaba si era verdad que su hijo tenía cáncer. Quedó paralizada: estafadores habían creado páginas de Facebook que prometían donaciones económicas para someterlo a una cirugía si los usuarios hacían clic en ‘me gusta’ y dejaban comentarios. Más de un millón de personas creyeron la historia y se solidarizaron.



Inmediatamente, Sarah le exigió Facebook que eliminara las publicaciones fraudulentas y poco después la compañía canceló por completo las cuentas asociadas a dichas publicaciones.

Riesgos asociados

De acuerdo con expertos en seguridad informática como Tim Senft, fundador de Facecrooks.com, un portal digital que monitorea hechos que atentan contra la seguridad y la privacidad en Facebook y educa sobre prevención de estafas en la red, muchas personas inescrupulosas manipulan las emociones de la gente y se aprovechan de su solidaridad para conseguir seguidores en redes sociales. Una vez acumulan miles de ‘me gusta’ y la página se ha hecho popular, desmontan su propósito original y la utilizan para otro fin, como comercializar productos por cuyas ventas obtienen una comisión. Otra estrategia es vender esa página a través de sitios web del mercado negro a otras organizaciones que necesitan un perfil que ya esté posicionado en la red. Otro de los riesgos, señalan los investigadores, reside en que estas páginas son utilizadas para insertar software maligno o virus que atacan las computadoras del usuario, o para generar ‘phishing’ a través de estrategias de suplantación de identidad que intentan adquirir información confidencial como datos personales, números celulares, contraseñas o números de tarjetas de crédito, entre otros.



En este sentido, los desarrolladores de Facecrooks.com advierten que ninguna organización seria y confiable dona dinero a ninguna causa en función del número de ‘likes’ o comentarios que recibe una foto de un niño, de un animal o de un abuelo en situación desfavorable.



“La invitación es a no reaccionar, comentar o compartir estas fotos con tus amigos, ya que esto ayuda a mantener la propagación de ‘hoax’ o noticias falsas. Muchas personas tienen la mentalidad de: ¿qué pasa si es real? o un ‘me gusta’ no hace daño”, y si bien tienen buenas intenciones, probablemente no se dan cuenta de que la difusión de estas fotos puede ser dolorosa para las familias y los niños explotados por estos engaños. Lo ideal es que la gente denuncie este tipo de publicaciones. Si Facebook recibe suficientes quejas, tomará medidas”, sostiene el equipo de Facecrooks.com.

¿Cómo saber si una noticia es falsa?

• Analiza si la fuente es de confianza: pregúntate siempre si la fuente donde ves la noticia o la publicación es confiable o no.



• ¿Es demasiado extraño para ser real?: si se parece más a la ficción que a la realidad, probablemente sea lo primero.



• Comprueba el historial de la imagen: Para ello, copia la URL de la imagen, úsala en el campo de búsqueda de Google Imágenes. Allí encontrarás en qué sitios web u otras páginas se ha utilizado. También puedes usar la herramienta TinEye.



• Busca el titular en Google agregando al final la palabra ‘falso’ o ‘fake’. Así podrás ver si se trata de una noticia falsa que ya ha sido reportada como tal en otros sitios.



• Investiga si la noticia fue replicada en varios medios de renombre. Rara vez, las historias falsas son vistas en medios con buena reputación. Si adviertes una noticia impactante en tu muro, revisa si portales reconocidos han hecho eco del acontecimiento.



• Reporta. Si te encuentras con un vínculo de una noticia falsa, ve al menú ubicado en la parte superior derecha de la publicación y dale clic en “reportar publicación”. Después, elige entre las opciones “no debería estar en Facebook”, “es molesto” o “es spam”.



ABC DEL BEBÉ

