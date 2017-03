Recomendaciones a la hora de comprar un dron

Los drones, también llamados vehículos aéreos no tripulados, han ganado popularidad en los últimos años y se han empezado a utilizar en ámbitos como la fotografía, la agricultura y hasta el ejército. La empresa china DJI, incluso, publicó un estudio en el que reveló que, desde 2013, los drones usados por civiles han salvado la vida de 59 personas en 18 incidentes ocurridos en todo el mundo.



Si esta considerando adquirir un dron, debe tomar en cuenta diversos aspectos. El primero es que hay varios tipos y precios.

“Los recreativos están diseñados para aprender a pilotar. Se consiguen desde 80.000 pesos en adelante. En esta gama, se recomiendan las marcas Syma, Sky Viper y Hubsan”, asegura Sebastián Narváez, especialista en drones de la empresa SkyMotion.



Después están los semiprofesionales, como el Phantom 4, de DJI. Están pensados para tareas más exigentes. Una de las más populares es tomar fotografías o capturar videos. Se recomiendan, en esa gama, marcas como DJI o Yuneec.



Las cámaras suelen manejar sensores de entre 12 y 20 MP y resoluciones que van desde HD hasta 4K. Su costo va desde 2 millones de pesos.



Un escalón más arriba se encuentran los modelos profesionales. También se suelen usar para grabar video, pero para cine o televisión. También graban hasta en 4K, pero existe la opción de cambiar otros aspectos de las cámaras, como los lentes y el zoom óptico.



“Después vienen los drones de gama alta o industriales. Son grandes, de entre 6 o 8 motores. Permiten cargas de hasta 6 kilos. Se les pueden montar cámaras de grandes dimensiones con resoluciones que van hasta 5,2K, un formato de mayor resolución que el 4K que empieza a entrar al mercado. También se usan para tareas poco comunes, como hacer riego de cultivos, porque se les pueden colocar elementos pesados, como un aspersor o una cámara térmica”, dice Diego Molina, ingeniero de Heliboss Colombia, firma especializada en drones.



A la hora de escoger en dónde hacer el curso, hay diversas opciones



Hay cursos básicos, para aprender a pilotar, y su precio ronda los 250.000 pesos.



Pueden durar solo un día. También los hay con certificación, e incluyen materias relacionadas con la reglamentación de la Aeronáutica Civil.



La mayoría de los programas son teóricos y duran unas 80 horas, con sesiones de 12 horas semanales.



Elija bien. Busque entidades especializadas, como SkyMotion, Heliboss, AirPhoto Colombia o la Academia de Aviación Falcon.

Consejos para empezar a pilotar un dron y hacerle mantenimiento

Antes de empezar a volar su dron, revise la batería, asegúrese de que está en el ciento por ciento de su carga. “Es común estrellar los drones por pilotarlos en el 50 por ciento de su carga, porque se sobreestima su duración de vuelo”, señala Diego Molina. Revise las hélices para constatar que no tienen dobleces o roturas y que los componentes que las sujetan se encuentren en buen estado. El control también debe tener su batería al ciento por ciento o cerca. Explore el entorno para identificar posibles obstáculos como cables o edificaciones. Despegue en zonas seguras con 5 o 10 metros cuadrados libres de obstáculos. El mantenimiento se debe realizar cada 10 o 20 horas de vuelo, dependiendo del modelo.

Drones competitivos o de carreras

Una categoría especial de drones son los de carreras. Disponen de motores potentes que alcanzan velocidades de entre 80 y 160 km/h. Usualmente, cada persona arma este tipo de drones con diferentes componentes. Al igual que en las competencias de carros de calle, suele ganar aquel que invierte mayor cantidad de dinero en los componentes. El piloto debe usar unas gafas a través de las cuales se ve, en primera persona, la imagen captada por una cámara ubicada en la parte delantera. Algunas de las marcas más famosas en ese segmento son los LHI, Eachine, Rise y Arris. Su costo va desde un millón de pesos hasta los cuatro millones.

Reglamentación en Colombia

En Colombia no hay, como tal, una ley que reglamente el uso de los vehículos aéreos no tripulados. Sin embargo, la Aeronáutica Civil dio a conocer hace ya más de un año las pautas para su uso.



En ningún caso está permitido volar drones por encima de los 150 metros, ni sobrevolar zonas densamente pobladas. La Aeronáutica estableció que un dron no debe volar a menos de 50 metros (en cualquier dirección) de edificios, personas o vehículos. Para usar drones en coberturas de eventos como conciertos o manifestaciones, se debe pedir autorización previa y por escrito a la Aerocivil.



Para los drones usados con fines comerciales se exige licencia.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera