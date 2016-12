En video: iPhone 7 vs. Galaxy S7, ¿cuál es el mejor?

La única forma de saber qué celular es mejor es poniéndolos a prueba lado a lado. Hace unos meses, otra página especializada publicó un comparativo en el que el iPhone 7 barría en rendimiento al Galaxy S7. Nos sorprendió y dudamos de su veracidad. De modo que decidimos ejecutar nuestros propios ensayos.







La prueba se dividió en varios segmentos. Conozca los detalles:

1. Redes sociales y aplicaciones de uso común



En el primero, abrimos una serie de aplicaciones de uso común: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Tinder, Uber, Netflix, Spotify y Waze. Ambos teléfonos se conectaron a la misma red wifi.



Conclusiones:



-El Galaxy S7 tiende a abrir más rápido las aplicaciones de redes sociales más comunes, como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Se queda rezagado en Tinder, en Netflix y en Waze.



-En algunas pruebas, la competencia fue pareja. Sin embargo, en la mayoría de casos, el Galaxy se demoró más para abrir las aplicaciones más exigentes y eso lo llevó a perder la competencia al final.



-Aunque la lentitud en la ejecución de algunas aplicaciones puede responder a fallas de conectividad, se constató que estos problemas de carga son más frecuentes en el Galaxy S7 que en el iPhone 7.

2. Videojuegos



En la segunda parte, ejecutamos cuatro videojuegos: Brain Wars, Real Racing 3, Hearthstone y Pokémon Go.



En esta fase constatamos que el iPhone 7 mantuvo una ventaja considerable en cada uno de los intentos completados. El Galaxy S7 se retrasó más en aquellos juegos que requieren conexión a internet, como es el caso de Pokémon Go o Brain Wars.

3. Geekbench 4



En el tercer segmento, ejecutamos la prueba de Geekbench 4. El iPhone 7 tardó 2:45 minutos en completar el test y obtuvo casi 5.700 puntos en la prueba de múltiples núcleos y 3.500 en la de un único núcleo. El Galaxy S7, en el mejor de los casos, logró 5.200 puntos en la de varios núcleos y 1.800 en la de un único núcleo. Los resultados del teléfono de Samsung fueron inconsistentes en esta prueba. En algunos casos, superó los 5.000 puntos en la de múltiples núcleos, en otros (como el que sale en el video), se ubicó por debajo de los 4.500, además de demorarse casi tres minutos más en completar la tarea.

4. 'Renderizar' video en Adobe Clip



En el cuarto segmento, abrimos Adobe Clip, creamos un video de 1:30 minutos y lo 'renderizamos'. Llevamos a cabo esta prueba en cinco ocasiones y en todas ellas, el iPhone 7 completó la tarea cinco veces más rápido que el Galaxy S7. Tal parece que el teléfono de Apple es el indicado si usted quiere editar y producir contenidos en un santiamén.

5. Batería

En el quinto apartado de esta competencia, enfrentamos a los dos teléfonos en términos de batería. La lógica indicaba que el iPhone 7 perdería esta batalla (sobre todo porque se trata de la versión de 4,7 pulgadas y no la Plus de 5,5 pulgadas) y en efecto, resultó apabullado. Más allá de lo obvio, constatamos un fenómeno interesante: la carga de batería del teléfono de Apple se 'derrumbó' cuando se encontraba por debajo del 30 por ciento.



3 horas, 40 minutos después de que comenzó la prueba, ambos teléfonos aún contaban con un porcentaje significativo de batería: el iPhone disponía de 48 por ciento y el Galaxy S7, de 65 por ciento (no era tanta diferencia). Poco más de una hora después, el primero había caído a 18 por ciento (30 puntos porcentuales menos) y el segundo se ubicaba en 48 por ciento (17 puntos menos).



Lo que es peor, ese 18 por ciento apenas alcanzó para cuarenta minutos más en el caso del iPhone 7. Sucumbió 4 horas y 30 minutos después. Con el púgil de Apple fuera de batalla, al Galaxy aún le restaba el 39 por ciento de la batería y eso le alcanzó para 2 horas 36 minutos más.



Es más, ¡el Galaxy S7 tomó 30 minutos en descargarse desde el 2 hasta el 0 por ciento! En total, duró 7 horas reproduciendo una lista de videos de YouTube sin cesar.

6. Fotografía

Tomamos fotografías con ambos teléfonos en modo automático. Se procuró captar las imágenes en el mismo ángulo y casi de forma simultánea.



¿Cuál de los dos es mejor para usted?



ÉDGAR MEDINA (@EdgarMed en Twitter)

SERGIO TRUJILLO (@SergioTruR en Twitter)

Tecnósfera