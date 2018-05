Sepa cómo compartir una publicación de Instagram en las 'Historias'

18 de mayo 2018 , 10:04 a.m.

Aunque Instagram aún no ha incluido la posibilidad de guardar las fotos publicadas dentro de la plataforma, la red social ha agregado una nueva función que permite a los usuarios compartir una publicación directamente en la herramienta de ‘Historias’ de una forma fácil y rápida.



La nueva funcionalidad puede ser muy útil para resaltar contenidos que quiera ayudar a visibilizar, según explicó Instagram en su blog oficial. Por ejemplo, una publicación de un amigo que está recaudando dinero para una causa o una foto de un nuevo diseño de una marca.

Para hacer uso de esta nueva función, vaya a la publicación y oprima el botón del avión de papel ubicado en la parte inferior derecha, (el mismo que se utiliza para enviar a través de Direct). Al hacer clic, verá la opción ‘Crear una historia con esta publicación’. Una vez la comparta verá el contenido en la herramienta en forma de sticker y con un fondo personalizado, que variará dependiendo los colores que predominen en la foto.



Puede rotar, agrandar, disminuir o mover la foto y tocarla para explorar otros estilos como la opción de que aparezca el texto de la publicación o solo el nombre del usuario.



Cuando vea una publicación en la historia de alguien, puede tocarla para ir al contenido original y visitar directamente al perfil de la persona que la creó. Si no desea que sus publicaciones se compartan en las historias de otras personas, puede deshabilitar la opción en configuración. Además, tenga en cuenta que solo puede compartir publicaciones de cuentas públicas.



Esta semana, Instagram también agregó a las historias una nueva opción para responder encuestas a través de un emoji. Se trata de un ‘control deslizante’ que, según la red social, sirve para hacer preguntas ‘matizadas’, en las que las repuestas no sean simplemente sí o no, sino que estén dotadas de un contexto emocional. Según Instagram, la nueva interfaz deslizante ayuda a que quienes respondan la encuesta puedan entender el tono del interrogante.



El uso es simple: Para contestar, los usuarios deben desplazar hacia la derecha o izquierda un emoji ubicado sobre una barra. Dependiendo de cuánto lo desplacen, se entiende que expresan una magnitud o un énfasis asociados a su opinión sobre un determinado tema.



