Consejos para evitar ser víctima del ciberataque mundial

Miles de millones de ordenadores volverán este lunes a la actividad, lo que hace temer un recrudecimiento de los ciberataques como el que el viernes afectó a 200.000 usuarios en al menos 150 países.



El ciberataque con 'ransomware', un programa que cifra los archivos informáticos y obliga a los usuarios a pagar una suma de dinero, a menudo en moneda virtual, para recobrar su uso, no deja de preocupar a las autoridades y a los encargados de la seguridad informática de miles de compañías alrededor del mundo.

Guillaume Poupart, director de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas Informáticos (ANSSI) francesa, dijo que "en los próximos días o semanas, cabe esperar réplicas regulares".



Los autores de esos ataques "actualizan sus programas, los vuelven más eficaces y otros piratas se inspiran en sus métodos para llevar a cabo ataques" similares, predijo el experto, basándose en casos anteriores.



En Colombia, desde el campanazo de alerta del viernes, varias empresas han recibido a sus empleados con recomendaciones básicas para prevenir situaciones de riesgo, tales como no dar clic en enlaces de redes sociales de desconocidos o evitar abrir enlaces enviados al correo electrónico por remitentes sospechosos, ni aceptar la entrada a sitios emergentes que aparecen en páginas web que no se navegan frecuentemente.



El domingo, además, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) emitió un comunicado en el que también da una guía para enfrentar la amenaza.



Entre los elementos a tener en cuenta está “tener una copia de respaldo de su información” y hacer “las actualizaciones de su sistema operativo”.



También se recomienda reportar posibles ataques o situaciones de riesgo a las autoridades en los siguientes correos: contacto@colcert.gov.co; incidentes-seginf@mintic.gov.co y caivirtual@correo.policia.gov.co.



Estas son otras recomendaciones a tener en cuenta publicadas por el MinTIC:



1. Para las entidades o empresas que tengan equipos con sus sistemas operativos sin actualizar lo mejor es desconectarlos de Internet.



2. Evite abrir correos electrónicos con archivos adjuntos sospechosos que aparentemente alerten sobre cobros jurídicos, demandas o similares.



3. Si recibe un mensaje de alguna entidad bancaria o ente gubernamental, verifique que el dominio o enlace de la página web que se encuentre en el mensaje realmente sea el que represente oficialmente a la entidad o persona que se referencie.



4. Nunca comparta información personal ni financiera solicitada a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.



5. No abra mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos.



6. Tenga cuidado con los sitios web que visite, desconfíe de los dominios que no conozca.



7. No descargue software de sitios no confiables.



8. No descargue contenido multimedia por redes de intercambio tales como ares.



9. Evite conectar dispositivos extraíbles que no sean confiables.



ELTIEMPO.COM

*Con información de AFP