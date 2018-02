Súper Slow Motion: la técnica de percibir el mundo en calma

¿Alguna vez ha intentado grabar en cámara lenta desde su móvil? Esta función, también conocida como súper slow motion, es una de las grandes apuestas de los fabricantes de smartphones, la cual consiste en disminuir la velocidad de una acción de manera artificial.



Durante los últimos años, los celulares se han caracterizado por ser más ágiles y delgados. Sin embargo, la cámara ha sido la aplicación con mayor evolución, siendo esta uno de los aspectos más valorados por los consumidores a la hora de comprar un nuevo teléfono.



Entre las principales transformaciones a las que se ha tenido que enfrentar esta herramienta entre un modelo y otro, se encuentran el tamaño del sensor, el lente y la apertura focal, dejando en evidencia que la carrera por crecer en megapíxeles queda atrás y se exploran nuevas alternativas para mejorar la calidad fotográfica de los teléfonos inteligentes.



Es por esto, que la mayor apuesta por parte de las grandes marcas hoy en día, está relacionada con la manera de captar imágenes o grabar videos sin importar la velocidad con que se realicen. Funciones como súper slow motion han revolucionado el mercado visual y han sido implementadas para mejorar las experiencias de imagen, capturando de esta manera escenas imposibles de percibir por el ojo humano y permitiendo dar rienda suelta a la creatividad e imaginación de las personas.



Todo parece indicar que Samsung, a través de sus celulares sigue imponiendo nuevas tendencias y ha ganado terreno en el mercado colombiano, no solo gracias a la calidad y elegancia de sus aparatos, sino también a la implementación de un software capaz de ralentizar la velocidad de reproducción, con el fin de aumentar el impacto visual y emocional en los usuarios.



Un claro ejemplo son sus nuevos modelos Galaxy S9 y S9+, presentados recientemente en Barcelona, España, en los cuales la compañía surcoreana ha hecho especial hincapié en sus cámaras, centrándose tanto en la fotografía como en el vídeo. Ambos modelos son capaces de realizar fotos en condiciones de semioscuridad y grabar vídeos a 960 fotogramas por segundo, mejorando el modo de captura súper slow motion y poniéndose al frente en el mercado con respecto a esta tecnología.

Cómo hacer el mejor súper slow motion

Las posibilidades de plasmar o grabar utilizando esta técnica son infinitas, y es que se pueden conseguir resultados muy llamativos si se selecciona adecuadamente el protagonista. Lo interesante es capturar aquello cuyo movimiento está fuera del alcance del ojo humano, pues ralentizar algo que ya de por sí sea lento no tiene sentido.



Por eso, para que pueda tener una buena experiencia en este aspecto y su video sea uno de los más llamativos tenga en cuenta estos tres aspectos:



• Luz: en el caso del súper slow motion es de gran importancia grabar con buena iluminación, ya que a mayor velocidad de fotogramas, mayor velocidad de obturación. Por esta razón, se requiere de una luz más intensa para poder apreciar con detalle la escena. Si no se cuenta con equipos de iluminación especiales para grabar, lo ideal es que siempre grabemos con la mejor luz natural posible.



• Estabilidad: a la hora de realizar una grabación en súper slow motion la estabilidad es tan importante como la misma calidad de la cámara. Expertos recomiendan que para tener un resultado favorable es fundamental brindarle un soporte al celular. Pues cualquier movimiento por mínimo que sea puede afectar el producto final.



• Sonido: no hay nada más aburrido que ver un video sin un buen nivel de sonido. Sin embargo, una de las principales características del súper slow motion es la carencia absoluta de este aspecto que permite personalizar los vídeos con el sonido que se desee. Lo ideal es elegir música acorde y en relación con la imagen representada.

. Foto:

Así funciona

Si usted es un amante de los detalles y quiere ver con precisión cada movimiento que su ojo no logra identificar, los celulares Samsung están diseñados pensando en esto.

El efecto se obtiene tras grabar una escena con un número de fotogramas por segundo superior a la velocidad de proyección, de este modo, la escena se reproduce a la misma velocidad que una escena normal, pero da la impresión de desarrollarse más lentamente porque durante la grabación el registro fue mucho más rápido; cualidad que se ha convertido en uno de los atractivos de los teléfonos inteligentes de gama alta.



Sin duda, la cámara de los Samsung se alza con una mejor calidad de imagen gracias a que los píxeles son de mayor tamaño, y a que además, la firma surcoreana ha trabajado en una mejor apertura. Esto, junto al estabilizador óptico de imagen de dos ejes, es lo que consigue que las imágenes sean más nítidas y especialmente en tomas con poca luz. Aunque Samsung ya ha incorporado esta herramienta en sus teléfonos inteligentes desde el Samsung Galaxy S5, las cámaras que implementa las compañía siguen evolucionando, y con ellas, este modo de grabación.



Hay que tener en cuenta que aunque usted puede grabar detalladamente cualquier cosa como animales en movimiento u objetos cayendo, al usar esta herramienta la cámara lenta se puede quedar sin espacio en la memoria. Y es que un vídeo de 15 segundos podría llegar a durar un minuto según como se configure el aplicativo.

El dato

De acuerdo con el estudio realizado por la compañía de investigación Strategy Analytics Samsung, la marca despachó 74,4 millones de teléfonos inteligentes, representando un 19 por ciento de cuota de mercado en todo el mundo en el cuarto trimestre de 2017, lo que significó un aumento ligeramente superior al 18 por ciento con respecto al año anterior.