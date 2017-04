¿Por qué está apareciendo un rinoceronte en los perfiles de Tinder?

Sudán, un rinoceronte blanco del norte que vive en Kenia, está apareciendo en las opciones de 'match' en la aplicación de citas Tinder. Consiste en una campaña de concientización de la plataforma junto a Ol Pejeta Conservancy, una organización que protege especies en vía de extinción.



La iniciativa cataloga a Sudán como el “soltero más codiciado del reino animal” y tiene el objetivo de conseguir 9 millones de dólares que se necesitan para salvarlo de la extinción.

Sudan, es el último rinoceronte blanco del norte en el planeta y guardias armados lo vigilan durante las 24 horas. Vive junto a dos rinocerontes hembra, Najin y Fatu, pero no lograron reproducirse naturalmente por varios motivos como la edad.



La idea con esta campaña es lograr visibilizar la situación de este animal y recaudar fondos para completar las investigaciones que se desarrollan sobre técnicas de reproducción asistida. Por eso los usuarios que le den ‘me gusta’ al rinoceronte recibirán la información de cómo ayudar a que se conserve esta especie así como datos para realizar donaciones.



La organización trabaja en la búsqueda de donantes grandes y pequeños para invertir en el trabajo de conservación de la vida silvestre y en otros proyectos con rinocerontes negros y chimpancés. Igualmente buscan brindar asistencia económica a los proyectos que ayudan a las personas que viven en las comunidades vecinas.



“Nos asociamos con la reserva OI Pejeta para darle al soltero más codiciado del mundo la posibilidad de encontrar su pareja ideal. No me sorprendería que el Sr. Sudán fuera uno de los usuarios más populares”, dijo Matt David, director de Comunicaciones y Marketing de Tinder.

Esta es la fotografía de Sudan en la aplicación Tinder. Foto: Tinder, Inc.

Si se logran perfeccionar tecnologías como la fertilización in vitro, se podrían lograr embarazos que permitan formar poco a poco una comunidad de rinocerontes blancos del norte. Sería la primera vez en la historia que científicos logren la reproducción artificial de rinocerontes.



“Esta es la última opción para salvar la especie después de que todos los intentos de reproducción anteriores fallaran” comentó Richard Vigne, director ejecutivo de Ol Pejeta Conservancy.



De acuerdo con Ol Pejeta Conservancy, para el 2016 había recaudado e invertido más de 6,5 millones de dólares en su programa de desarrollo comunitario.



