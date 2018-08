Sofisticación y tecnología se unen en el Huawei P20 Pro

Del Huawei P20 Pro ya se conocen las características que lo han convertido en uno de los mejores smartphones del mercado en temas de procesamiento, rendimiento, capacidad y desempeño, y el mejor, sin dudas, en lo que a fotografía se refiere.



Un breve repaso a esos atributos que hacen que este smartphone se destaque entre la competencia:



- Integra la primera triple cámara Leica del mundo.



- Su tecnología fotográfica le permite capturar imágenes con mayor detalle, sin importar la hora del día o las condiciones de luz del ambiente.



- La cámara frontal de 24 Megapíxeles (MP) del Huawei P20 Pro hace que cada selfie sea de gran calidad, sin que las condiciones de luz afecten el resultado final.



- La Inteligencia Artificial incluida en este equipo, le permite al usuario aprovechar al máximo todas las funciones de su sistema de triple cámara, para que puedan darle vida a nuevas e impresionantes experiencias fotográficas.



- Cuenta con un potente procesador Kirin 970 de ocho núcleos que soporta la gran cantidad de nuevas características adicionales y herramientas creativas que se incluye en este smartphone.



- La batería del P20 Pro es de 4.000 miliamperios (mAh), capaz de soportar 17 horas de reproducción de video, 22 horas de llamada y 75 horas de reproducción musical. Además, el smartphone incluye la tecnología SuperCharge, que permite una carga más rápida.



Pero Huawei no solo incluye funcionalidades premium, sino que también ha cuidado cada detalle de su diseño, ofreciendo un dispositivo elegante que rompe con lo convencional.

Reflejos de excelencia

Los usuarios del P20 Pro podrán disfrutar del color Twilight, una tonalidad que está inspirada en las auroras boreales, y que crea un efecto singular y muy agradable a la vista. Así, el equipo combina diferentes tonalidades de azul y morado para desmarcarse del tradicional molde monocromático de otros modelos, convirtiéndose en el primer teléfono inteligente del mundo disponible en un color con gradiente.



Esto es posible gracias a la aplicación de varias capas de recubrimientos ópticos debajo del vidrio que envuelve al dispositivo, los cuales permiten que la luz que toque la superficie del P20 Pro se refracte, generando un cambio gradual en el color.

Se puede decir, entonces, que el Huawei P20 Pro adquiere vida en las manos del usuario.



Sin embargo, la atención a los detalles no termina ahí. La experiencia inmersiva que entrega la pantalla FullView Display, con panel OLED de 6,1 pulgadas, permite que los colores sean más vibrantes. Sus biseles son ultradelgados y han sido diseñados de tal manera que el equipo es mucho más ergonómico. Por otra parte, cuenta con un sensor de huellas digitales sin bordes y con navegación inteligente en lugar de la barra virtual.



La pantalla ocupa el 80,99 por ciento del frente del dispositivo, haciendo que cualquier contenido multimedia se pueda disfrutar de mejor manera gracias a una mayor visualización.



Otro detalle que destaca en su diseño, es que al ubicarlo de forma horizontal y visualizarlo por su parte posterior, se asemeja a una cámara digital. Esto no es casualidad. Huawei quiso que la experiencia fotográfica incluida en el P20 Pro se viera reflejada en un cuerpo de smartphone que se asocia, a nivel subconsciente, con una cámara de grandes prestaciones. También destaca su diseño simétrico, sinónimo de armonía y que, junto con todo lo anterior, hacen del P20 Pro un dispositivo exquisito y muy agradable a la vista.



En síntesis, Huawei ha creado un equipo que no solo brinda lo mejor de la tecnología, sino que, además, marca un antes y un después en materia de diseño gracias a la innovación presente en cada aspecto físico del teléfono.