DeleteFacebook: Semana negra de la red social más popular del mundo

La mala racha de Facebook se pone cada vez peor. El martes, la empresa fue acosada en dos continentes por Gobiernos que de repente pasaron a concentrarse en la seguridad de los datos y los inversores se disgustaron tanto con sus acciones que la compañía perdió US $60.000 millones en valor.

La empresa de Menlo Park, California, cuya red social es un centro omnipresente de la vida social y política, está llamando la atención de forma inusual e inoportuna tras la revelación de que los datos personales de 50 millones de sus usuarios fueron a dar a una firma de analítica que ayudó a elegir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta, llamada Cambridge Analytica, está implicada en trucos sucios en elecciones de todo el mundo.



A Facebook le ha costado reaccionar al escándalo y ni siquiera sus propios empleados saben bien qué ocurre. El martes, la empresa organizó una reunión de personal para responder las preguntas sobre qué sabía Facebook y cuándo se enteró. Su máximo ejecutivo, Mark Zuckerberg, planea hablar con los empleados el viernes, en una reunión general programada previamente.



Para quienes no están al tanto de las reuniones internas, estos son los últimos acontecimientos.



Puede que Zuckerberg tenga que salir de gira por los Parlamentos de Europa para aplacar a los legisladores. Damian Collins, director de un comité del Parlamento británico que investiga el impacto de las redes sociales en las elecciones recientes, invitó a Zuckerberg a responder por una "falla procedimental catastrófica".



Poco después, le llegó una invitación del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Por su parte, la comisaria de Justicia de la UE, Vera Jourova, dijo que también planea discutir el tema con Facebook durante una visita a Estados Unidos esta semana y el ente regulador de las telecomunicaciones de Italia, AGCOM, solicitó a Facebook que aporte información sobre el uso de datos.



En EE. UU., la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) está analizando si Facebook violó los términos de su decreto de consentimiento de 2011. La FTC es la principal agencia que hace cumplir la adhesión de las empresas a sus propias políticas de privacidad y podría multar a Facebook si concluye que violó el acuerdo.



Facebook afirmó que realizará sesiones informativas al personal de seis comités del Congreso el martes y este miércoles. Entre ellos figuran los comités judiciarios y los paneles de comercio e inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado.



A eso se suma una acción de grupo interpuesta por inversionistas de San Francisco, que demandaron bajo la premisa de que la debacle del caso Cambridge Analytica les va a costar mucho dinero.



El precio de las acciones de Facebook llegó a caer 6,2 por ciento en Nueva York y cerró con una baja de 2,6 por ciento. Las acciones bajaron más de 9 por ciento desde el cierre del viernes y perdieron cerca de US $50.000 millones en valor de mercado. Es una suma casi equivalente al valor total de Tesla Inc.



Pero pese a la caída libre, los analistas de Wall Street se mantienen optimistas. La empresa sigue acumulando recomendaciones de compra y las metas de precios reflejan un posible retorno de 35 por ciento.



Los usuarios de Facebook no tienen que esforzarse mucho para encontrar instrucciones para salir de ahí o sacar sus datos: en Twitter y los blogs, usuarios indignados dijeron que borrarán sus cuentas y las instrucciones para hacerlo están por todas partes, agrupadas con la etiqueta #DeleteFacebook. Sitios web de tecnología –incluida la sección de Tecnología de EL TIEMPO- han publicado guías sobre cómo desactivar o controlar cuentas de redes sociales administradas con cuidado.





Bloomberg