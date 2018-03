Ghostbusters World: el "Pokémon GO" de "Los Cazafantasmas"

Sony lanzará este año Ghostbusters World, un juego de realidad aumentada parecido a Pokemon Go, pero ambientado en el universo Ghostbusters, donde se puede ser un cazafantasma completo con protones para viajar atrapando fantasmas.

La aplicación del juego de la famosa película estadounidense Ghostbusters es desarrollada por Sony Pictures Entertainment, Ghost Corps y FourThirtyThree Inc., quienes anunciaron que no solo estarán presentes los protagonistas de las películas originales, sino también de las caricaturas, comics y videojuegos, además de contar con nuevos personajes y fantasmas.



Según el gameplay del juego, el usuario tomará el papel de uno de los cazadores de fantasmas y a través de la tecnología de su teléfono podrá encontrarlos y capturarlos.



A diferencia de Pokemon Go, Ghosthunters World tendrá una barra de vida tanto para el personaje virtual como para los fantasmas, y sólo podrá atraparlo una vez llegue a la mitad.



Sony no fijó fecha específica para el lanzamiento del juego, pero afirmó que la aplicación estará disponible tanto para iOS como para Android durante este año.

