Samsung lanza al mercado su nueva apuesta en televisores

Durante el evento ‘The First Look’, que se llevó a cabo este miércoles en Nueva York, Samsung lanzó su nueva línea de televisores QLED (QF9, QF8, QF7 Y QF6) y 4K UHD.

Como era de esperarse, las novedades y sorpresas no fueron muchas con respecto a lo que ya se había visto en el CES, el pasado mes de enero en Las Vegas.



La marca surcoreana le sigue apostando a la tecnología QLED y a los diseños curvos. Dentro de las novedades más destacadas, se encuentran el Direct Full Array (DFA), el One Invisible Cable y el Ambient Mode.



El DFA solo está disponible en QF9N, y se destaca por lograr imágenes con un negro mucho más homogéneo y controlar mejor las pérdidas de luz, gracias a unas zonas de retroiluminación controladas que están ubicadas en toda la superficie del panel y no sólo en los laterales.



Entre tanto, el ‘One Invisible Cable’ le permitirá a las personas tener más facilidad con la conexión del TV, ya que se trata de un cable de máximo 15 metros que combina la energía, y los datos de audio y video. Es decir, solo habrá un cable para conectar todo lo necesario para reproducir la imagen en la pantalla.

Televisores Samsung presentados en el evento ‘The First Look’. Foto: Tecnósfera

Por último, el ‘Ambient Mode’ fue la novedad que más llamó la atención entre los asistentes del evento, debido a que con esta nueva función, el usuario podrá camuflar su televisor con la decoración de su casa, solo necesita tomar con el celular una foto de la pared o de cualquier cosa que la persona desee, y el fondo del televisor apagado pasará a ser dicha imagen y no el típico fondo negro. Adicionalmente, se puede poner en pantalla información como el tráfico, el tiempo o las noticias principales de un diario.



Además, la marca asiática resaltó los grandes avances de Bixby (el asistente de voz con el que espera marcar diferencia en el mercado), que junto a la nueva app ‘SmartThings’, buscarán que el TV sea el eje central del internet de las cosas de la compañía, y que por medio de esté se conecten y se controlen todos los dispositivos.



Por el momento, Samsung anunció que el QF6 llegará este mes al país, mientras que el QF7 y QF8 estarán en el mercado colombiano a finales de mayo. No obstante, todavía no se han hecho públicos los precios.



SEBASTIÁN CASTILLO

TECNÓSFERA

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.