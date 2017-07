¿Podrán los robots sustituir a los periodistas en las redacciones?

El temor de que los robots reemplacen a los humanos en sus oficios es latente en muchas industrias. Y no es para menos, pues según un informe de 2016 del Foro Económico Mundial, en 2020 se habrán eliminado por lo menos 7 millones de empleos como causa de la Cuarta Revolución Industrial, término que hace referencia a la transformación global producida por el fuerte avance digital.



A cambio, se crearán otros dos millones de empleos, según se explica en el informe por lo que habrá que reinventar algunas profesiones para que estas puedan adaptarse a los cambios.

El periodismo no es ajeno a la cuarta revolución industrial. Desde el año pasado, la agencia de noticias The Press Association usa bots para reportar sucesos como competencias deportivas.



En días pasados se conocieron las iniciativas periodísticas que Google financiará, a lo largo del año, a través de la ‘Digital News Iniciative’. Las propuestas en el campo de la inteligencia artificial serán apoyadas gracias a una asociación entre el gigante tecnológico y medios europeos.



Entre ellas se destaca 'Reporters and Data and Robots (RADAR)', un proyecto presentado por la Asociación de prensa del Reino Unido, que consiste en proveer de noticias locales a sitios web pequeños, y contar con el apoyo de robots que se encargarán de hacer aquellas que falten y que el personal de la redacción no alcance a cubrir. Al mes serán 30.000 historias, es decir, mil diarias.



Los bots que se usan en la redacción de la agencia británica no son humanoides, sino algoritmos que se encargan de buscar en páginas oficiales información de interés público para redactar los textos.



Pero esto pone la pregunta sobre la mesa, ¿En un futuro estos bots serán tan desarrollados que desplazarán a los periodistas de las salas de redacción?



Varios expertos coinciden en que eso no pasará. William Moscoso, docente de Ingeniería Electrónica de la U. Central, explica que “en el mundo abunda la información y una persona no puede dedicarse a encontrarla toda. Así que los bots lo que hacen es capturar y clasificar la información para entregársela organizada a un editor, pero aún con todos los avances, estos no serán capaces de hacer un análisis o poner en contexto la información, sino que se limitarán a describir un suceso”.



Para Juan Camilo Hernández, director del programa de Comunicación Social y Periodismo de la U. de La Sabana, “los robots son una figura útil e importante dentro de las redacciones, ya que agilizan procesos y permiten generar una gran cantidad de noticias para las cuales se necesitarían muchas manos”. Añade que “son una oportunidad para que los periodistas no se ocupen solo de reportar hechos, sino también de salir a buscar historias novedosas, con muchas fuentes y una excelente investigación, para refrescar las agendas informativas”.



Algo que sí habrá que saber manejar será la sobrecarga informativa, pues a medida que aumente el uso de estos elementos en las salas de prensa, proporcionalmente aumentará la cantidad de información. Para Mauricio Jaramillo, periodista y consultor digital, será necesario transformar la labor. “El reto está en reemplazar la idea de que cantidad es mejor a calidad. De modo que los medios tendrán que escoger qué noticias realmente tienen para valor para sus audiencias”, afirma Jaramillo.



Así que no hay que temer. Como se expone en el libro ‘Crear o morir’ de Andrés Oppenheimer, “cada vez más serán menos requeridos los empleos industriales para realizar los trabajos manuales repetitivos que caracterizaron el siglo pasado, y serán más requeridos los trabajos intelectuales y creativos”. Lo cual se presenta como una oportunidad, en el caso de los periodistas, para ocuparse de hacer historias +con mayor calidad.



MARIA FERNANDA CARDONA

Escuela de Periodismo Multimedia