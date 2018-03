Rihanna le pide a sus seguidores que borren Snapchat

Rihanna protestó en contra de un anuncio de Snapchap que se burla de la violencia doméstica al preguntarle a los usuarios que si preferirían "abofetear a Rihanna" o "golpear a Chris Brown".

La estrella del pop publicó su critica en Instagram, competidor directo de Snapchat, a través de sus historias, en las que escribió "¡Gastaste dinero para animar algo que intencionalmente avergonzaría a las víctimas de DV y lo bromeeste! No se trata de mis sentimientos personales, porque no tengo muchos de ellos ... pero todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de DV en el pasado y especialmente los que aún no lo han logrado ... nos decepcionaste! Qué vergüenza."



En 2009, Chris Brown fue acusado de una paliza brutal después de golpear y morder a Rihanna, además de tratar de empujarla fuera del automóvil. Finalmente se declaró culpable y recibió cinco años de libertad condicional.



"Este anuncio es desagradable y nunca debería haber aparecido en nuestro servicio", dijo un portavoz de Snapchat. "Sentimos mucho haber cometido el terrible error de permitir que pasara por nuestro proceso de revisión. Estamos investigando cómo sucedió para que podamos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder".



El anuncio, que ahora está bloqueado por Snapchat, era para un juego llamado "Would you Rather?!", creado el año pasado por el desarrollado Daniel Lulic. En la App Store de Apple, varios usuarios criticaron el juego por hacer preguntas sobre la violación.



En febrero, Snapchat abrió su plataforma de publicidad para que terceros puedan crear software para comprar anuncios. Sin embargo, la compañía aseguró que todos los anuncios estaban sujetos a revisión y aprobación de acuerdo con las políticas de Snapchat.



Esta protesta más reciente por parte de la artista hizo que el precio de las acciones de Snap Inc., que posee Snapchat, cayera más de un 4 por ciento, según The Verge. La compañía ha estado luchando desde que salió a bolsa por resultados no tan óptimos durante tres trimestres consecutivos. La semana pasada, Snap Inc. anunció que cortará a 120 ingenieros.



Los Influencers juegan un papel importante en la marca de Snapchat, y las acciones fluctúan en función de su comportamiento, pues la compañía también se había visto afectada el mes pasado por el tuit de Kylie Jenner en el que hacia referencia al desapruebo de la nueva actualización de la red social. Ese día, las acciones de la compañía se cayeron un 7 por ciento.



El contenido de terceros también causó un problema para Snapchat la semana pasada. Snapchat e Instagram tuvieron que detener su integración con Giphy luego de que apareciera una imagen racista para sus usuarios.





Tecnósfera