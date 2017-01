Probamos uno de los 'routers' más caros del mercado, vale $ 2 millones

Resumen

Lo mejor: Es uno de los 'routers' más poderosos del mercado. Ofrece tres bandas: una de 2,4 Ghz y dos de 5 Ghz. Garantiza excelente desempeño para tareas exigentes, como videojuegos en línea y tranmisiones de video en resolución Full HD o 4K. Casi cualquier aspecto se puede configurar acorde con las necesidades de los usuarios. Tal vez sea demasiado para un hogar, pero es perfecto para una oficina.

Por mejorar: Es muy grande, es demasiado caro.

9 Excelente



Cinco años atrás, me conformaba con el 'router' (o enrutador como se lo conoce en español) ofrecido por el proveedor de internet. Era de marca Huawei o ZTE contaba con una antena. No me importaba el alcance que ofrecía para conexiones inalámbricas. Eran otros tiempos, jugaba o navegaba conectando mi computador de escritorio de forma directa.

Y entonces la era de los móviles llegó con la fuerza de una avalancha. En un parpadeo, mi computador de escritorio dejó de ser prioridad y opté por un portátil. Después adquiriría una tableta, un teléfono inteligente y hasta un Smart TV. Mi hogar se abarrotó de aparatos conectados de forma inalámbrica.



Hace unos tres años, mi proveedor de internet llegó a casa con una tentadora oferta: conexión por fibra óptica de hasta 70 Mbps. Sonaba irreal, como si, de improviso, me hubiera ido a vivir a Japón, ¡70 Mbps de descarga en Colombia! El personal de servicio técnico arribó a mis hospicios con un enrutador de dos antenas. Parecía suficiente. Pero, ¡vaya sorpresa! Horas después comprobé que, vía wifi, nunca superaba una velocidad de 50 Mbps. En la mayoría de puntos de la vivienda no lograba ni los 40 Mbps. La casa tiene tres niveles. El ‘router’ estaba ubicado en el tercero y la señal no alcanzaba a llegar al primero. Si dos personas intentaban ver Netflix al tiempo, iba a trompicones: un desastre.



Me recomendaron comprar un enrutador mejor. Adquirí uno de marca D-Link que contaba con tres antenas. Santo remedio. La señal llegaba con fuerza a casi todos los puntos de la casa y con velocidad a tope. Parecía algo costoso hace dos años: 200.000 pesos.



Entonces, Linksys me ofreció probar un enrutador monstruoso: el EA9500. La caja luce enorme. El aparato es como una enorme araña puesta patas arriba, con ocho antenas y un cuerpo tres veces más grande que el mi antiguo ‘router’: mide 30 centímetros de ancho y 28 cm de largo. Lo más impresionante es que vale 10 veces más.

Dentro de sus 'excentricidades' encontré que ostenta tres bandas: una de 2,4 GHz que soporta hasta 1.000 Mbps (esta es la ‘carretera’ inalámbrica más utilizada por la mayoría de aparatos y la más congestionada) y dos de 5 Ghz. Cada una de estas bandas maneja velocidades de transmisión de hasta 2.166 Mbps. Las de 5 Ghz son perfectas para los aparatos más modernos ¿Asombroso? Sí, pero la mayoría de aparatos actuales no soportan más de 1.300 Mbps.



Para hablar en términos simples: con este enrutador, podrá gozar de máxima velocidad en cualquier aparato y casi en cualquier lugar. Y aparte estará preparado para las demandas de futuras tecnologías. El alcance es increíble: la señal sigue presente incluso a dos cuadras de mi casa. Jugar en línea con ese ‘router’ es un placer: no volví a sentir ‘lag’ (o retraso) en ningún juego, bien fuera de PC, como lo es League of Legends, de Xbox One, como lo es Forza Horizon 3, o de PlayStation 4, como lo es Overwatch.



Netflix funciona con fluidez incluso en tres pantallas a la vez. No se cuelga nunca si uso 4K. Me permite crear una cuenta wifi especial para invitados. Soporta todos los algoritmos de cifrado más poderosos: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits AES de 128 bits o WPA2-Enterprise. Tiene 8 puertos LAN Gigabit ideales para conectar dispositivos del internet de las cosas y dispone de un puerto USB 2.0 y uno 3.0. ¿Para que sirven? Usted puede conectar una memoria USB o un disco duro externo al 'router' y podrá compartir el espacio de almacenamiento a través de la red wifi. En pocas palabras: puede habilitar una suerte de 'nube' local en su hogar.



A través de su software puedo definir si deseo restar señal a algún dispositivo para favorecer a otro. Soporta una tecnología llamada MU-MIMO. Esto significa, según la teoría, que el ancho de banda no se divide arbitrariamente, sino que es dirigido a cada dispositivo de forma directa, según las necesidades del momento.



Cada una de las antenas es configurable, en caso de que algún punto de su hogar no tenga alcance suficiente.

El mayor ‘pero’ de este aparato es su precio: 400 dólares o casi dos millones de pesos en Colombia. Además, parece ser demasiado para un hogar. Con un ‘router’ de 500.000 pesos casi cualquier vivienda tendría sus necesidades cubiertas. Sin embargo, si quiere tener lo mejor de lo mejor y estar preparado para el futuro, el Linksys EA9500 es una opción a considerar.



ÉDGAR MEDINA

Tecnósfera

@EdgarMed en Twitter