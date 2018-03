Siga estas recomendaciones de seguridad digital en el Estéreo Picnic

Mañana, sábado y domingo se celebrará uno de los conciertos más grandes en Colombia: el Festival Estéreo Picnic 2018. Este año estarán en la tarima artistas de la talla de The Killers, Lana del Rey, Gorillaz, entro otros.

Dmitry Bestuzhev, director del equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky Lab para América Latina, dio algunos consejos que le serán útiles para cuidar su dispositivo móvil y poder disfrutar al máximo el festival que se realizará en el parque 222.



Es común que en un evento masivo de larga duración como el Estéreo Picnic, en el que usted querrá estar grabando a los artistas o tomar selfies la mayoría del tiempo, exista una gran posibilidad de que su dispositivo se quede sin carga a la mitad del concierto. Es valido sentir desesperación por no poder grabar ese momento y postearlo en las redes, pero quizás sea la razón por la que usted busque cualquier punto de carga, sin importar la seguridad del dispositivo, ni el puerto al que sea conectado.



Es recomendable que evite cargar su dispositivo a través de una USB, a menos que sea un cargador de energía eléctrica tradicional con 110V de electricidad. Si no lo es, puede que se establezcan puntos de carga falsas que carguen el voltaje de la batería de su celular y además, al ser un puente de conexión USB, le permita tener acceso a los datos de su dispositivo, asegura Dmitry.



Por su parte, existen dispositivos electrónicos que bloquean la trasmisión de datos y solo permiten que se cargue la batería, pero si no cuenta con un aparato como este, es mejor que evite ese tipo de conexiones durante el evento.

También recuerde ser cuidadoso a la hora de utilizar sistemas de comunicación como el Bluetooth, pues en un ambiente de concierto, con tanta gente reunida en un mismo lugar y con el sistema de Bluetooth habilitado, ataques como Bluejacking son previsibles. Dmitry recomienda que haga que su dispositivo no sea admisible al descubrimiento de otros que están a su alcance, para ello es mejor que permanezca con el Bluetooth deshabilitado.



Es entendible que quiera mantenerse conectado para poder subir videos y fotografías a las redes sociales, para ello es necesario contar con internet. Si tiene plan de datos está a salvo de está tercer recomendación, pero si prefiere usar la red Wi-Fi del evento, es mejor que esté a atento a este punto.



Este año TigoUne tendrá zonas de Wi-Fi gratuito para sus usuarios en Estéreo Picnic. Si va a conectarse a esta red inalámbrica pública de uso masivo, tenga en cuenta que también se encuentra al alcance de personas malintencionadas y que su dispositivo móvil será potencialmente vulnerable a los ataques de sujetos que quieran conectarse para manipular el tráfico de las personas que están al alcance.



Lo anterior hace referencia a que un tercero pueda tener acceso a sus datos confidenciales e ingrese a sus redes sociales mediante actos como interceptar contraseñas, cookies que pueden llevar a validar el proceso de autenticación, entre otros.



Sin embargo, si necesita usar la red Wi-Fi, la mejor opción es usar una VPN (Red Privada Virtual para poder navegar tranquilamente, dice Dmitry. Para ello, se conecta a la red Wi-Fi, sube la VPN y podrá subir las fotos y videos sin miedo a que sus datos sean interceptados.



Ahora bien, siga estos consejos para que su estancia en el parque 222 sea inolvidable y pueda compartir en sus redes sociales todas las fotos y videos de manera segura, sin temor a que terceros accedan a sus datos personales durante el evento.





TECNÓSFERA