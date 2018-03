Paul Allen quiere dotar de sentido común a la Inteligencia Artificial

Paul Allen, cofundador de Microsoft, anuncia que invirtió 125 millones de dólares adicionales en su laboratorio de investigación informática sin fines de lucro, para un nuevo esfuerzo por enseñar a las máquinas "el sentido común".

El dinero duplicará el presupuesto del laboratorio en los próximos tres años aproximadamente, con el que espera crear una base de datos de conocimiento fundamental que los humanos dan por hecho, pero que las máquinas siempre han carecido.



"Para hacer un progreso real en la IA, tenemos que superar los grandes desafíos en el área del sentido común", dijo Allen, quien fundó Microsoft con Bill Gates en la década de 1970.



En la actualidad, las maquinas pueden identificar palabras habladas, reconocer objetos cercanos, traducir de un idioma a otro e imitar algunas tareas humanas con una precisión que no era posible hace años y se hace evidente con los teléfonos inteligentes, asistentes digitales, vehículos autónomos, entre otros.



Aún así, las máquinas siguen luchando por poder avanzar y realizar otras tareas básicas para el humano, por ejemplo, Alexa de Amazon hace un buen trabajo al reconocer lo que dice una persona, pero no puede responder a nada más que comando. También si un carro autónomo se enfrenta a un tráfico intenso o una situación inesperada, se queda quieto.



Un supervisor del el Instituto Allen de Inteligencia Artificial, Oren Etzioni, dijo que una maquina carece de sentido común si “reconoce objetos, pero no puede explicar lo que ve”.



Es importante resaltar que otros han intentado digitalizar el sentido común, pero no lo han conseguido. El éxito de Paul Allen puede requerir años e incluso décadas de trabajo, si es que llega.





