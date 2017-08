La bicicleta que detiene la película en Netflix si no pedaleas

¿Qué pasaría si uno pudiera ver Netflix mientras hace ejercicio? Ronan Byrne, un estudiante irlandés de Ingeniería Electrónica de 21 años, cambió el paradigma y la forma de ver series y películas desde la plataforma e inventó Cyflix: una bicicleta estática que detiene el contenido de Netflix si el usuario disminuye la velocidad por demasiado tiempo o si para.

En diálogo con el sitio de noticias Verne, Byrne explicó cómo funciona este sistema y señaló que el primer paso es configurar cuál es la velocidad media y el tiempo que durará el ejercicio.



El siguiente paso: elegir el contenido de Netflix que querés reproducir. "Una vez que empiezas a pedalear a la velocidad establecida, te tienes que mantener. Si reduces la velocidad, Netflix se para hasta que vuelvas a acelerar. Una vez que has terminado el ejercicio, el capítulo o la película continúan reproduciéndose", contó al portal.

Byrne no pretende, por el momento, comercializar este producto al punto que detalló, en el sitio de inventos Instructables y en su blog, los pasos para que quien quiera pueda construir su propia Cyflix. Y dijo: "No busco ningún beneficio. Solo que otras personas la pasen tan bien como yo".



La idea se le ocurrió luego de ver que algunas bicicletas estáticas de gimnasios se apagan si el usuario deja de pedalear: "No creo que sea la mejor forma de motivar a la persona que está haciendo ejercicio. Mi bicicleta para el capítulo y, si volvés a agarrar ritmo, continúa".



LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA