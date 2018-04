El ‘mea culpa’ de Zuckerberg sobre el caso Cambridge Analytica

No cabe duda. La voz al otro lado del teléfono es la de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook y su presidente ejecutivo. Periodistas de varios países de América y Europa tomamos parte en una conversación de una hora en la que el responsable de la red social más popular del mundo se mostró inusualmente directo a la hora de reconocer que lo de Cambridge Analytica es una falla que ha sacudido a su empresa y a él en lo personal.

Zuckerberg habló con la prensa poco después de que su compañía admitió que los perfiles expuestos en el episodio fueron al menos 87 millones y no 50 millones, como distintas versiones indicaron previamente.



Digo al menos, porque –indicó Zuckerberg- la cifra corresponde a un cálculo máximo tras una auditoria interna. "La verdad es que no sabemos los datos de cuánta gente tenía Kogan", agregó, en alusión al investigador Aleksander Kogan, responsable de crear el programa que se usó para colectar a la información, a la que después tuvo acceso Cambridge Analytica.

A pesar de ello, Zuckerberg, afirmó, sin excusarlo, que el fallo es una consecuencia casi natural de una operación tan compleja como la de su compañía.



Dijo: “Si no hubiéramos fallado en esto, habríamos fallado en algo más. Cuando estás construyendo una cosa como Facebook, que no tiene precedentes en el mundo, siempre va a haber contratiempos".

El CEO señaló que la coyuntura particular que ofrece 2018, un año con varias elecciones en distintos puntos del globo, hace urgente resolver cualquier duda sobre el impacto potencialmente nocivo de Facebook en la democracia.



“Tenemos como 15.000 personas trabajando en seguridad y revisión de contenidos y tendremos más de 20.000 al final del año. Porque es un año de elecciones, es un foco importante para nosotros”.



Interrogado sobre su postura inicial, cuando respondió a una pregunta sobre la posible injerencia de organizaciones rusas en el uso de Facebook para influir en las elecciones de EE. UU. en 2016, Zuckerberg hizo poco menos que un acto de contrición.



“En este punto, está claro que fue un error de mi parte desestimar la posibilidad como una locura. Es claro que fue demasiado ligero, nunca debí hacerlo”, anotó.



Sobre si ha habido despidos, o los habrá, por cuenta del escándalo, Zuckerberg indicó que no planea “arrojar a nadie debajo del autobús”.



"Miren, al final del día, es mi responsabilidad. Yo creé este lugar, yo lo dirijo, yo soy responsable de lo que sucede aquí. No planeo arrojar a nadie debajo del autobús por errores que cometimos aquí”.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología