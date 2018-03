Mark Zuckerberg: 'Cometimos errores y hay más por hacer'

Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, se pronunció, por primera vez, sobre el escándalo que lo tiene sobre las cuerdas y en la mira del ojo mundial. En una publicación en su perfil de la red social, reconoció que la plataforma ha cometido "errores" y aseguró que seguirá trabajando para mejorar la privacidad de sus usuarios.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos, entonces no merecemos atenderlo. He estado trabajando para comprender exactamente qué sucedió y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder", expresó Zuckerberg.



Aseguró además que la plataforma está trabajando desde hace varios años en mejorar sus políticas de privacidad y así mantener segura la información personal de sus usuarios.



"La buena noticia es que las acciones más importantes para evitar que esto vuelva a ocurrir hoy ya las hemos tomado hace años. Pero también cometimos errores, hay más por hacer, y tenemos que intensificar y hacerlo", expresó el fundador de la red social más importante del mundo.



Es importante recordar que The New York Times y The Guardian revelaron, el pasado fin de semana, que la firma Cambridge Analytica utilizó los datos de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook para propagar anuncios políticos.



La fuga de datos representó un gran dolor de cabeza para la plataforma, tanto así que analistas apuntan a que se trataría del mayor problema de seguridad que ha tenido Facebook en su historia.



De hecho, una comisión parlamentaria británica convocó al presidente de Facebook,

Mark Zuckerberg, para abordar el uso ilícito de información personal de usuarios de la red social que hizo presuntamente la empresa Cambridge Analytica con el fin de manipular campañas electorales.



Zuckerberg en la publicación reconoció uno a uno los eventos expuestos por The New York Times y The Guardian.



"En 2013, un investigador de la Universidad de Cambridge llamado Aleksandr Kogan creó una aplicación de prueba de personalidad. Fue instalado por alrededor de 300.000 personas que compartieron sus datos y algunos de los datos de sus amigos. Dada la forma en que funcionaba nuestra plataforma en ese momento, significó que Kogan podía acceder a decenas de millones de datos de sus amigos", escribió el empresario.



El CEO de Facebook añadió: "En 2015, los periodistas de The Guardian nos dijeron que Kogan había compartido datos de su aplicación con Cambridge Analytica. Es contrario a nuestras políticas que los desarrolladores compartan datos sin el consentimiento de la gente, por lo que inmediatamente prohibimos la aplicación de Kogan desde nuestra plataforma, y ​​exigimos que Kogan y Cambridge Analytica certifiquen formalmente que han borrado todos los datos adquiridos incorrectamente. Ellos proporcionaron estas certificaciones".



Sin embargo, dice que el profesor no obedeció a la solicitud: "La semana pasada, aprendimos de The Guardian, The New York Times y Channel 4 que Cambridge Analytica puede no haber eliminado los datos como lo habían certificado (...). Esto fue una falta de confianza entre Kogan, Cambridge Analytica y Facebook. Pero también fue una falta de confianza entre Facebook y las personas que comparten sus datos con nosotros y esperan que lo protejamos. Necesitamos arreglar eso".

El fundador anunció medidas

El presidente de la red social anunció que investigará a todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información antes de cambiar sus políticas de privacidad en 2014, que reducían el acceso a los datos de los usuarios por parte de otras plataformas.



Además la compañía realizará una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa y penalizará a los desarrolladores que no estén de acuerdo con este procedimiento. “Si encontramos que los desarrolladores han abusado de la información de identificación personal, los vamos a prohibir y les informaremos a todos los afectados”, afirmó.



Zuckerberg también prometió que restringirá más el acceso a los datos por parte de las 'apps' externas para prevenir otros tipos de abuso. Por ejemplo, si el usuario no ha usado la aplicación en tres meses los desarrolladores ya no tendrán acceso a los datos. Además de ahora en adelante las plataformas externas solo podrán acceder al nombre, foto del perfil y dirección de correo electrónico de los usuarios.



Finalmente Facebook anunció que habilitará una nueva herramienta en la parte superior de la sección de noticias que mostrará la lista de las aplicaciones usadas y que permitirá a los usuarios revocar los permisos de una manera más fácil y rápida.



“Empecé Facebook y al final del día soy responsable de lo que pasa en nuestra plataforma. Hablo en serio acerca de hacer lo que se necesita para proteger a nuestra comunidad”, dijo Zuckerberg.



“Vamos a aprender de esta experiencia para hacer que nuestra comunidad sea más segura. Sé que hace falta más tiempo para arreglar todos estos asuntos pero prometo que vamos a trabajar para construir un mejor servicio a largo plazo”, agregó el ejecutivo.



TECNÓSFERA