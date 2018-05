Youtubers en contra de las pruebas algorítmicas de la plataforma

29 de mayo 2018 , 08:42 a.m.

Algunas de las estrellas estadounidenses más populares de YouTube criticaron al sitio web por experimentar con un nuevo algoritmo la manera en la que se entregan sus videos a sus fanáticos.

Según la BBC, YouTube sin previo aviso comenzó a probar un algoritmo que cambió el orden en que aparecían los videos en los feeds de suscripción de los usuarios.



Como consecuencia algunos internautas se quejaron en las redes sociales y el experimento de la plataforma salió a la luz. La BBC asegura que de inmediato las estrellas de YouTube manifestaron su molestia, entre ellas el vlogger de Lifestyle, Alfie Deyes, quien tiene más de cinco millones de suscriptores en la plataforma, aseguró que era "la peor decisión que ha tomado YouTube en los últimos nueve años".



La compañía dijo que el feed manipulado mostraba a las personas, en la parte superior, los videos que querían ver, en lugar de mostrar los más recientes. Además, agregó que el experimento apareció para un pequeño número de usuarios.



Algunos de los youtubers manifestaron su preocupación ante la manipulación del feed de suscripción utilizando algoritmos, ya que podría dificultar que el contenido de los canales más pequeños sean vistos por los usuarios.

¿Por qué se quejan los youtubers?

El creador de videos Gary C, youtuber conocido en Estados Unidos, explicó en sus redes sociales: "Cuando hago clic en suscribirme en un canal de Youtube, ese soy yo diciendo: Más de esto, por favor".



El generador de contenido agregó: "No espero ser alimentado a la fuerza con las cosas que YouTube piensa que debería ver. Tengo casi 47,000 personas que dijeron si, y sin embargo, regularmente me preguntan si aún publico videos".



Marques Brownlee, vlogger de tecnología que tiene más de seis millones de suscriptores, dijo al portal de noticias que priorizar videos que "creen que quieren ver" fue un "movimiento de negocios".



Sean McLoughlin, quien produce videos como Jacksepticeye y es crítico de juegos, también se pronunció y dijo en su canal de YouTube: "La gente utiliza la pestaña de suscripción para evitar principalmente este tipo de comportamiento algorítmico en la plataforma".

¿Qué respondió YouTube?

La compañía le dijo a la BBC que sólo era un experimento y que apareció para un pequeño numero de personas. Agregó que la alimentación personalizada era opcional y que no estaba planeando eliminar la alimentación cronológica.



Sin embargo, YouTube aseguró que las personas con el feed personalizado estaban viendo videos durante más tiempo.



La compañía en un comunicado dijo: "Estamos probando una configuración que permite a los usuarios ordenar el feed de suscripciones en función del contenido con el que más se relaciona el usuario".



YouTube cambió su enfoque iniciar de tener una gran cantidad de visitas en un video, para alentar a los creadores de contenido a producir videos más largos que mantengan a los espectadores en la plataforma por más tiempo.





