YouTube tendrá dos nuevos servicios: Music y Premium

YouTube lanzará la próxima semana una nueva versión de su servicio premium YouTube Red. La plataforma de música contará con dos nuevas ofertas: YouTube Music, un servicio de transmisión al estilo Spotify, y un YouTube Premium para contenido de video original.

Hace dos años, YouTube lanzó YouTube Red, un servicio que ofrecía a los suscriptores un servicio de música bajo demanda, más o menos similar a Spotify o Apple Music, así como acceso a programación original. Su costo era de 10 dólares.



YouTube Music se lanzará el 22 de mayo e incluirá funciones como listas de reproducción personalizadas basadas en el historial de YouTube de un usuario. Se espera que el servicio eventualmente reemplace a Google Play Music, la marca de transmisión de música existente de la unidad Alphabet Inc. El servicio costará 10 dólares al mes.



El YouTube Premium, que tiene un costo de 12 dólares, ofrece todas las funciones de YouTube Music, además de acceso a la biblioteca de contenido de video de YouTube Originals.



Google prometió que ampliará la selección de 'originales' con más series y películas más grandes, entre comedias, dramas, series de realidad y espectáculos de acción y aventura del Reino Unido, Alemania, Francia, México y otros países.



Además, con YouTube Premium el usuario no tendrá anuncios y podrá reproducir videos en segundo plano o descargarlos para reproducirlos sin conexión.



El lanzamiento del nuevo servicio se agregará a los siguientes países: Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, México, Corea del Sur, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Rusia, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido.



No se tiene fecha exacta de cuando llegará a Colombia, sin embargo, Google indicó que probablemente será este año.

TECNÓSFERA