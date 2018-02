YouTube sin necesidad de conexión a internet llega a Colombia

YouTube Go, una aplicación móvil del servicio de video de Google, permitirá que los colombianos, al igual que los usuarios de otros 129 países, descarguen videos a sus dispositivos móviles y puedan verlos después sin necesidad de conexión a internet. La modalidad está disponible para equipos Android.

Según dijo la compañía en un comunicado, YouTube Go es una versión de la plataforma pensada para consumir pocos datos de su plan y para usarse en lugares de baja cobertura. Así mismo la app permitirá controlar la cantidad de datos que el usuario desea destinar para la reproducción de video.



Dentro de la aplicación, se debe seleccionar el contenido y la calidad en la que se desea descargar. Eso si entre mayor sea la calidad, mayor será el peso y ocupará más memoria en su teléfono.



En la pantalla de inicio la aplicación mostrará videos en tendencia y contenidos populares, disponibles también en español. Para facilitar la experiencia, también se podrá acceder a una vista previa del video al pulsar la miniatura antes de decidir si quiere o no descargarlo. La herramienta también permitirá compartir los contenidos descargados con familiares y amigos (enviándolos a través de la aplicación a sus cuentas en Google) e incluso varios videos a la vez.



En 2016 iniciaron las pruebas de YouTube Go en India. La herramienta estaba disponible en catorce países más, entre ellos Indonesia, Nigeria y Tailandia. Ahora, la aplicación llegará también a países como México, Argentina, Chile y Brasil.



REDACCIÓN TECNÓSFERA