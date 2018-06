Alertan que YouTube expone a los niños a videos sugestivos 

Las listas de reproducción en YouTube con contenido para público infantil pueden contener anuncios sobre películas de terror que afecten la sensibilidad de los niños, alertó la Autoridad de Normas de Publicidad (ASA, por sus siglas en ingles) del Reino Unido.

Tres padres fueron quienes contactaron a ASA para manifestar su descontento con la plataforma, luego de que sus hijos vieran anuncios de 'Insidious: The Last Key', una película de miedo con escenas de alta sugestión.



El video del film se mostró antes de que comenzaran a reproducirse videos para niños, como las canciones de Frozen y clips de las caricaturas PJ Masks.



De acuerdo con el portal BBC, ASA confirmó las quejas y notificó que "vieron a una mujer joven tendida en un piso inmóvil, ensangrentada y angustiada mientras una criatura humanoide se deslizaba hacia ella y luego la probaba con dedos en forma de garra y le perforaban la piel".



El servicio de transmisión de Google se pronunció y dijo que los anunciantes eran responsables de sus propias campañas. Además, enfatizó que los anuncios no habían aparecido en YouTube Kids, su aplicación dirigida específicamente a niños.



Por su parte, ASA rectificó que consideraba que "los anuncios no eran adecuados para los niños porque eran excesivamente atemorizantes e impactantes, y era probable que causaran temor y angustia".



La oficina que evalúa los estándares de la publicidad también hizo referencia a un video de Sony Pictures y Columbia Pictures que promocionaba una película del mismo género, con anuncios de mujeres gritando en videos de Minecraft, un juego popular entre los niños.

TECNÓSFERA