Pronto podrá realizar pagos por Whatsapp

Facebook Inc. introducirá un servicio de pago de WhatsApp en la India, a partir de la próxima semana, con el que busca atraer a las empresas a su plataforma para ganar cuota de mercado.

Según el portal Bloomberg, la aplicación de mensajería se asociará con HDFC Bank Ltd., ICICI Bank Ltd. y Axis Bank Ltd. para procesar las transferencias. Este servicio de pagos podría ser crucial para que Whatsapp mantenga su dominio en India.



La versión piloto de WhatsApp Pay, que comenzó con 1 millón de usuarios en febrero, recibió buenos comentarios, amenazando la participación en el mercado de los titulares Google Tez y Paytm respaldados por Alibaba, consorcio chino dedicado al comercio electrónico en Internet, que carecen de los beneficios de una red social.



La entrada de Whatsapp en el espacio de pagos de la India se ha comparado con

WeChat, que reformó los pagos en China cuando se expandió más allá de la mensajería, de acuerdo con los informes de Bloomberg.



"WhatsApp tiene un gran punto de partida: un monopolio en el chat ", dijo Vivek Belgavi, líder de tecnología financiera en PwC India.



Más de 200 millones de indios, equivalentes al 60 por ciento de la población de EE. UU, ya utilizan WhatsApp para enviar mensajes. Además, un diario del país aseguró que es aproximadamente 20 veces mayor que Paytm, un sistema de pago de comercio electrónico del país.



Aunque Whatsapp ha recibido duras criticas por parte de su competencia, Bloomberg aseguró que el organismo que supervisa los pagos minoristas y los sistemas de liquidación en la economía de Asia, National Payments Corp., no tiene preocupaciones sobre la seguridad de los datos en los servicios de pago ofrecidos por

la aplicación de mensajería.

TECNÓSFERA

Con Bloomberg*